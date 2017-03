Meßkirch Alles gut bei der Musikkapelle Heudorf

Die Vereinsmitglieder bestätigen Steffen Beha bei der Hauptversammlung als Vorsitzenden.

Heudorf – Ein durchweg positives Jahr liegt hinter der Musikkapelle Heudorf. Das schreibt der Verein in einer Pressemittelung. Stefanie Schweikart ließ in einem detaillierten Bericht das Jahr mit den 14 Auftritten, 50 Proben und zahlreichen Arbeitseinsätzen Revue passieren. Kassiererin Anja Brugger berichtete nach einem erfolgreichen Sommerfest, dem musikalischen Adventszauber und einigen Arbeitseinsätzen von einem positiven Kassenstand, so der Verein weiter. Auch der Vorsitzende Steffen Beha war mit seiner Truppe zufrieden. In diesem Jahr gab es drei Musikanten, die eine Ehrung entgegen nehmen durften. Für zwanzigjährige aktive Mitgliedschaft bekamen Stefanie Schweikart und Mathias Degen ein Geschenk von Steffen Beha überreicht und für fünfzigjährige aktive Mitgliedschaft als Bassist wurde Josef Schweikart ausgezeichnet. Die offizielle Ehrung mit Ehrennadel findet beim „Musikalischen Adventszauber“ im Dezember statt.

Jugendarbeit lohnt sich

Simon Löw als Dirigent der Musikkapelle bedankte sich für das erfolgreiche Jahr. "Ich hoffe, dass wir uns weiter steigern können", sagte er. Roland Renz, Rainer Beha und Steffen Beha hatten die Ehre, den Römer für fleißigen Probenbesuch von ihm entgegenzunehmen. Jugendleiter Felix Mutschler berichtete von Ausflügen der Jungmusiker zum Pizzaessen sowie zum Schlittschuhlaufen. Nicole Fischer, Jonas Auberer und Jan Muffler hatten die D1-Prüfung spielen seit dem vergangenen Jahr in der Musikkapelle.

Ganz einfach per Handzeichen wurde der neue Vorstand gewählt. Vorsitzender für eine weitere Amtszeit ist Steffen Beha und sein Stellvertreter ist Michael Hafner. Auch Schriftführerin Stefanie Schweikart, Jugendleiter Silvia Rebholz und Felix Mutschler sowie die zwei Beisitzer Annette Schlude und Mathias Degen wurden für zwei weitere Jahre gewählt. Kassiererin Anja Brugger wollte ihr Amt an diesem Abend abgeben, jedoch fand sich niemand für eine sofortige Nachfolger. Deshalb verlängerte Anja Brugger ihre Amtszeit um weitere zwei Jahre und wird in dieser Zeit ihre Nachfolgerin Aileen Beha als Kassiererin einlernen. Die Musikerinnen wurden beide als Kassiererinnen gewählt.