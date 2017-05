Meßkirch Alina Cyranek lädt in die Cine-Greth

Die Leipziger Filmemacherin Alina Cyranek ist derzeit zurück in ihrer Heimat in Rengetsweiler und freut sich darauf, am kommenden Sonntag, 7. Mai, ab 18 Uhr ihren ersten abendfüllenden Dokumentarfilm mit dem Titel "Ein Haufen Liebe" zu zeigen.

Meßkirch – Aufgeführt werde der rund 90-minütige Film in der Überlinger Cine-Greth, sagt sie. Und: "Ich hoffe, es werden ein paar Leute auch aus Meßkirch den Weg dorthin finden." An den Film schließt sich eine Diskussion an.

Spätestens seit ihres Films "Da sein in Meßkirch", den sie anlässlich des 750-Jahr-Jubiläums der Stadt Meßkirch aufführte, ist Cyranek in Meßkirch weit bekannt. In "Ein Haufen Liebe" schildert sie die Erlebnisse von vier Seniorinnen. Es sei ihr nicht um das romantische Bild der Liebe gegangen, sondern um die persönlichen Erfahrungen ihrer Protagonistinnen, sagt Cyranek. Herausgekommen sei so die Dokumentation von Lebensläufen, die auch bei den Zuschauern auf eine große Resonanz treffen, wie sie bei den bisherigen Aufführungen erleben konnte. Im Film geht es so etwa um die Heirat mit einem Mann, der nach dem Krieg aus der Gefangenschaft zurückkehrte. Eine Heirat, mit dem Erstbesten und eine unglückliche Ehe, die nach 30 Jahren zur Scheidung führt. Es geht um eine Frau, die ihre große Liebe im Krieg verlor und die zeitlebens Single blieb und es geht um eine Heirat mit der großen Liebe und dem Verlassenwerden wegen einer anderen Frau. Eine Erfahrung, bei der der Glaube an der Liebe verloren ging, sagt Cyranek. Auch die vierte Protagonistin werde in ihrem Film von ihrem Mann verlassen. Doch sie verliebe sich danach neu und lebe seitdem in einer Beziehung auf Augenhöhe. "Sie erlebt die Liebe jeden Tag." "Jeder Besucher hat eine andere Perspektive auf den Film", fasst Cyranek ihre Erfahrungen zusammen. Der eine Zuschauer erkenne in den Frauen im Film seine Mutter, der andere die Großmutter oder Tante wieder.

"Als ich für den Film recherchiert habe, war ich erstaunt, dass man nicht viel darüber findet." Die Biografien von Seniorinnen und ihre Liebeserfahrungen seien ein Feld, dem wenig Beachtung geschenkt worden sei. Sie selbst sei von den Fragen nach Liebe, Partnerschaft und dem Alleinsein bewegt worden. Über Lilo Braun, die am Landestheater in Tübingen ihre Ausbildung absolvierte, sei sie in Kontakt mit dem dortigen Frauentheater "Purpur" gekommen, in dem Seniorinnen im Alter zwischen 60 und 90 Jahren mitwirken. Nach anfänglicher Zurückhaltung aufseiten der Schauspielerinnen sei es dann doch zu dem Projekt gekommen. Neben der Filmproduktion entstand so auch ein Theaterstück zu dem selben Thema. Die Entstehung beider Produktionen verlief parallel.

Während das Theaterstück schon am Landestheater gezeigt wurde, läuft nun der Film. Gezeigt werde er an rund 40 Orten. In Frankfurt, Münster und München genauso wie in Fürstenwalde, Dresden und in Überlingen oder Augsburg. "Bei den meisten Erstaufführungen bin ich dabei", sagt Cyranek. Deshalb tue es auch gut, in der alten Heimat Rengetsweiler eine Verschnaufpause einzulegen. Dabei hat die Filmemacherin bereits in ein neues Projekt in der Vorbereitung: Eine Silvesternacht im ehemaligen Astoria-Hotel, das zu DDR-Zeiten in Ort in Leipzig war, in dem sich Ost und West begegnen konnten. So aber freilich auch ein Ort, der von der Staatssicherheit genau observiert wurde, wie sie bei ihren Recherchen herausfand.

Rückblick

Ein Trailer des Films gibt es im Internet:

Für das 750-Jahr-Stadtjubiläum 2011 drehte Alina Cyranek mit Lilo Braun den Film "Da sein in Meßkirch". Ebenfalls von ihr stammt das Hörspiel-Film-Projekt über den Kriegsfotografen Robert Capa und dessen Foto "Der letzte Tote des Krieges". 2016 stellte sie einen Kurzfilmabend auf der Ruine Hornstein zusammen. (mos)