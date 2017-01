Meßkirch Albverein legt Jahresprogramm vor

Der Meßkircher Albverein befindet sich auf gutem Kurs und wird sein Angebot im neuen Jahr noch erweitern. Vertrauensmann Jochen Metz berichtet so von einer mit 176 Köpfen stabilen Mitgliederzahl und freut sich darüber, dass die Ortsgruppe seit Jahresbeginn schon sechs Neuzugänge verzeichnen konnte. "Das ist eine schöne Bestätigung und zeigt, dass wir ein attraktives Programm machen."

Mit ins Boot holen möchte der Verein im neuen Jahr wieder Kinder und Familien. Nach einer mehrjährigen Pause zieren das Jahresprogramm so nun auch einige grün-weiße Buttons, die anzeigen sollen, dass es sich dabei um ein Angebot für Familien mit Kindern handelt. "Die angebotenen Wanderungen sollen von Spielaktionen unterbrochen werden", erläutert Wanderführer Gerhard Teyke. Und die erste Familientour soll am Sonntag, 19. März, ins Felsentäle führen. "Das ist eine leichte Nachmittagswanderung in der nächsten Umgebung", sagt Metz. Für die folgenden drei Touren im Jahresprogramm sei ganz bewusst noch kein Ziel ausgesucht worden. "Wir wollen die Resonanz der ersten Tour abwarten und die nächsten Ziele dann zusammen mit den Eltern und Kindern absprechen", sagt Metz. Dabei sei klar, dass man von Vereinsseite so einige Ideen in Petto habe. Erstmals werde es dieses Jahr auch ein Kräuterbüschel-Binden geben. Gemeinsam mit Anita Metz sollen die Kinder die Kräuter und Blumen in der Natur sammeln, um die Pflanzen danach zu Weihbüscheln für Mariä Himmelfahrt binden.

Einen personellen Wechsel gebe es im neuen Jahr bei den sportlichen Wandertouren im Programm, die bislang von Eberhard Graf aus Stetten a.k.M. geleitet wurden, der nun altershalber seinen Rücktritt. Graf hatte die Touren seit dem Jahr 2009 angeleitet. Nun sollten diese Aufgabe Ute Lackner, Maria Nägele und Siegbert Brugger übernehmen, sagt Metz. "Damit können wir gewährleisten, dass es bei den sportlichen Touren nahtlos weitergeht", freut es ihn. Denn er weiß: Mit regelmäßig mindestens zehn Teilnehmen erfreuten sich die Touren, die ihre Teilnehmer durchaus auch an die Grenzen der Belastbarkeit brächten, einer steten Beliebtheit und Nachfrage.

Bereits eine große Nachfrage gebe es auch dieses Jahr nach der mehrtägigen Wanderung im Jahresprogramm, die in diesem Jahr auf den Alb-Nordrand-Weg führen werde. "Vorgesehen ist das erste Teilstück des Albsteigs, besser bekannt unter HW 1 oder Nordrandweg", sagt Metz. Diese fünftägige Streckenwanderung werde die Teilnehmer von Samstag bis Donnerstag, 9. bis 14. September, von Donauwörth bis in die Nähe von Aalen führen. Der Nordrand-Weg selbst erstrecke sich auf insgesamt 350 Kilometern von Donauwörth bis Tuttlingen und orientiert sich am Nordtrauf der Schwäbischen Alb. Das von der Ortsgruppe Meßkirch anvisierte Teilstück werde die Teilnehmer auf eine rund 110 Kilometer lange Strecke führen. "Das wird keine gemütliche Nachmittagswanderung sondern eine sportliche Tour" kündigt Metz an.

Weitere Besonderheiten im Jahresprogramm seien ein Vortrag von Willi Rößler im Hotel Adler-Alte Post am Donnerstag, 2. Februar, unter dem Titel: "Wie kam die Eisenbahn ins Donautal" und am Sonntag, 12. März, ein Ausflug nach Haslach im Kinzigtal.

Sport- & Familentouren

Familienwanderungen sind vorgesehen an den Sonntag 19. März, 7. Mai, 11. Juni und am 3. September.

Die sportlichen Touren führen am Samstag, 10. Juni, ins Allgäu zum Gschwender und Immenstadter Horn, die Ausblicke auf den See und ins Allgäu bieten. Die nächste Tagestour geht am Samstag, 8. Juli, in den Bregenzer Wald vom Laternser Tal auf den Hohen Freschen. Dann geht es am Samstag, 12. August, vom Faschinajoch bei Damüls zum Zafern Horn sowie am Samstag, 23. September ins Allgäu nach Oberstaufen und auf dem Premiumweg Wildes Wasser hinauf zur Hündlealp. Den Abschluss macht am Samstag, 14. Oktober, dann ein Ausflug auf dem Geißenpfad im Schwarzwald mit Weitblicken ins Menzenschwender Tal.

Kontakt zum Albverein über Vertrauensmann Jochen Metz, Telefon 0 75 75/28 07. (mos)

