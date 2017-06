Meßkirch Alba Recycling kommt nach Meßkirch

Die bundesweit tätige Alba Group wird das erste Unternehmen sein, das sich im Industriepark Nördlicher Bodensee bei Meßkirch ansiedelt. Darüber informierte Bürgermeister Arne Zwick anlässlich der in dem Zusammenhang notwendig gewordenen Änderung des Bebauungsplans.

Die Alba Recycling GmbH werde auf einer Fläche von sechs Hektar eine vollautomatische Gelbe Sack-Sortierungsanlage errichten. Dazu soll ein Gebäudekomplex auf einer Fläche von drei Hektar entstehen. Die 30 000-Quadratmeter-Halle werde eine Höhe zwischen acht bis 21 Metern haben. Die ganze Sortierung werde innerhalb des Gebäudes stattfinden. Dabei komme Sensortechnik zum Einsatz. Durch die Neuansiedlung sollten rund 50 neue Arbeitsplätze entstehen. Der Baubeginn soll in wenigen Monaten erfolgen, sodass die Anlage zu Beginn 2019 in Betrieb genommen werden kann, informierte das Stadtoberhaupt. Eineinhalb Jahre Zeit seien angesichts eine Industrieanlage, in der es zwei Hektar Maschinentechnik geben wird, nicht viel, hielt er fest.

In der Anlage werde sortiert, gepresst und gelagert. Täglich sei mit rund 150 Lastern zu rechnen, die die Anlage anfahren, um Material abzuholen oder zu bringen. 120 000 Tonnen Gelbe Säcke sollen im Jahr verarbeitet werden.

"Es ist eine gute Anlage und es gibt dort qualifizierte Arbeitsplätze im Bereich Wartung und Reparatur der Maschinen", sagte der Bürgermeister. Vor allem handle es sich dabei um eine "echte Neuansiedlung". Das sei ein gutes Zeichen und so könne es gerne weitergehen.

Dem stimmte Leibertingens Bürgermeister Armin Reitze zu. Die Wiederverwertung von Abfall sei ein Zukunftsthema. Auch Sauldorfs Bürgermeister Wolfgang Sigrist spricht von einem großen Schritt für den interkommunalen Industriepark. Er gehe davon aus, dass die allgemeinen Umweltstandards eingehalten werden und deshalb passe die Neuansiedlung perfekt in den Industriepark. Es zahle sich jetzt aus, dass der Zweckverband Fläche in einer Größenordnung zur Verfügung stellen kann, die anderswo nicht zu haben ist. Bürgermeister Zwick hielt in dem Zusammenhang fest, wie wichtig es ist, weitere Flächen vorrätig zu haben.

Auch Sigrist bezeichnete die Branche als zukunftsträchtig. Die Ansiedlung eines Unternehmens in einem solch großen Maßstab könne zudem eine Sogwirkung auf andere, nachgelagerte Unternehmen in dem selben Bereich entfalten, hielt er es mit Blick in die Zukunft für möglich. Bürgermeister Arne Zwick hatte in der Sitzung schon festgestellt: "So kann es gerne weitergehen."

Das Unternehmen

Die Alba Recycling GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt, baut und betreibt Anlagen zur Sortierung von Verpackungen. Die Anlagen gelten als die modernsten und fortschrittlichsten Europas, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Darüber hinaus betreibt die GmbH aunter dem Dach der Alba Group eine Verwertungsanlage, wo aus den sortierten Kunststoffen Rohstoffe entstehen. (mos)