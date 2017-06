Meßkirch Afrikanische Gastfreundschaft erlebt

Verein Pro-Burkinabé berichtet im Vortragsraum der Meßkircher Sparkasse von der zwölftägigen Reise. Die Hilfsprojekte sind auf einem erfolgreichen Weg.

Meßkirch – Von ihrer zwölftägigen Reise nach Burkina Faso brachten Rainer Kotz, Joseline Gräbner-Reutter und Tina Boy eindrucksvolle Bilder, Erfolgsgeschichten und ergreifende Erzählungen mit nach Hause. Im Vortragssaal der Sparkasse Meßkirch schilderten sie ihre Erlebnisse und Begegnungen und führten vor Augen, welche Fortschritte der Verein Pro-Burkinabé in diesem Land, das zu den ärmsten Ländern der Welt gehört, in Gang setzte.

Für den Vorstand des Vereins Pro Burkinabé ist es Freude und zugleich Verpflichtung gegenüber den zahlreichen Spendern, in regelmäßigen Abständen und auf eigene Kosten nach Burkina Faso zu reisen, um sich vor Ort von der Entwicklung der Hilfsprojekte zu überzeugen. Die Zuhörer lauschten gespannt den Erlebnissen, welche die fünfköpfige Gruppe Anfang dieses Jahres erfahren durften. Für die Pfullendorfer Gemeindediakonin Tina Boy war es die erste Reise in das afrikanische Land. Joseline Gräbner-Reutter, Mitglied des Vorstands vom Werkstättle in Pfullendorf, bereiste es zum zweiten Mal und Vorsitzender Rainer Kotz, ehemaliger Meßkircher Sparkassendirektor, besuchte die Hilfsprojekte zum vierten Mal. Insofern hatte jeder der Gruppe eine besondere Wahrnehmung.

Doch was alle gemeinsam bestätigen, ist die tiefe Freundschaft zu Pastor Hamidou Salomon Sawadogo, der mit seiner Frau Inés und einem afrikanischen Helferkreis die Hilfsmaßnahmen gestaltet, koordiniert und unermüdlich neue Projekte und Hilfsmaßnahmen initiiert. Ebenso erzählten die drei von der herzlichen Gastfreundschaft, die ihnen die Burkinabé, die Einwohner von Burkina Faso, überall entgegenbrachten.

"Die Familien gönnen sich höchstens ein Mal pro Woche Fleisch. Uns hingegen servierten sie mittags und abends ein Fleischgericht", beschrieb Joseline Gräbner-Reutter. Obwohl sie auch gerne auf Fleisch verzichtet hätten, gebot die Freundlichkeit, dieses wertvolle Geschenk anzunehmen.

Tina Boy zeigte sich von den sonntäglichen Gottesdiensten am meisten beeindruckt. "Mit den Vorbereitungen und Nachbereitung sind die Menschen fast den ganzen Sonntag mit dem Gottesdienst befasst. Das hat mir richtig gut gefallen", strahlt die Gemeindediakonin. Ein kleiner Film zeigte, wie lebendig dieser gestaltet ist. Es wird laut und viel gebetet, gesungen, getrommelt und getanzt – und alle sind dabei, von Klein bis Groß.

"Es ist so ein aufrechtes, integres und fröhliches Volk", schwärmt Rainer Kotz von den Burkinabé und deren Herzlichkeit. Alle zwei Tage reiste die Gruppe weiter, um Projekte zu begutachten und fast alle Patenkinder zu treffen. Unterwegs trafen sie die Pfullendorferin Heidi Siegel und ihr Team, das ein Waisenhaus-Projekt betreut. Die Gäste des Vortrags konnten erleben, wie viel Positives der Verein in Gang setzte, aber auch dass große Unterstützung notwendig ist, um beispielsweise den Innenausbau der Krankenstation in Wapassi durchzuführen und mit Möbel und Material auszurüsten. "Das ist eine ganz tolle Einrichtung. Die gehört unterstützt", bestätigt ein Zuhörer.



Pro Burkinabé

Der Verein unterstützt Projekte in Burkina Faso. Dazu gehören die Bibelschule in Koubri/Westafrika, eine Schule in Wapassi sowie das Ausbildungszentrum in Kaya. Ansprechpartner: Rainer Kotz, Telefon 0 75 71/9 29 88 01, grkotz@online.de; Friedrich Reutter, Telefon 0 75 52/4 01 28, freutter@kabelbw.de. (imi)