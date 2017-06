Meßkirch Abwechslung für die Seele: Stammtisch für Menschen mit psychischer Erkrankung

Der Stammtisch für Menschen mit psychischer Erkrankung jeden letzten Dienstag im Monat in Meßkirch ist eine wichtige Anlaufstelle für die Teilnehmer. Für die meisten ist es schwierig, neue Kontakte zu finden – hier fühlen sie sich sicher, vertrauen einander. Die Sozialarbeiter des Caritasverbandes sind als Gäste am Tisch mit dabei.

Meßkirch – An einem Dienstag in der Pizzeria „Etna“ in der Hauptstraße. Eng beieinander sitzen einige Frauen und Männer. Sie haben sich Pizza oder einen Salat bestellt, reden über Gott und die Welt, über aktuelle Geschehnisse, über Angela Merkel – und eigene Probleme. Ein ganz normaler Feierabendstammtisch, könnte man meinen. Doch so einfach ist das nicht zu definieren. Für manchen, der hier sitzt, kostet es Überwindung, sich mit anderen Menschen zu treffen. Für manchen ist es oft die einzige Möglichkeit im Monat, mal „unter Leute“ zu kommen. Und diese Leute haben dann, wie man selbst, „ein Päckchen“ zu tragen. Wer am letzten Dienstag im Monat am Stammtisch teilnimmt, der hat eine psychische Erkrankung. Die kann ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Für den Betroffenen selbst ist es aber etwas, an dem man manchmal „hart zu knabbern“ hat, wie eine Frau erzählt.

Entstanden ist die Runde auf Initiative des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Caritasverbandes Sigmaringen. Deshalb sitzen auch Sozialarbeiterin Claudia Riedinger und ihr Kollege Mario Richter mit am Tisch. Sie bestimmen nicht die Themen, sie machen keine Vorschriften, sie sind einfach dabei. Es geht auch darum, zu erfahren, wie es ihren Klienten geht. Die Teilnahme ist freiwillig und manchmal taucht auch ein neues Gesicht auf. So wie diesmal Jochen (Namen von der Redaktion geändert). Er wohnt derzeit bei seiner Schwester, die schon lange zum Stammtisch gehört. Auch er hat Probleme. Der eigentlich sehr lustige junge Mann ist sein Leben lang „immer wieder auf die Fresse geflogen“, wie er erzählt. Geschlafen hat er schon überall – auch unter Brücken. „Eigentlich bin ich wohnungslos“, sagt er. Er hofft, dass er sein Leben doch noch in den Griff bekommt. Im Nachbarlandkreis, von wo er kommt, kennt er keinen solchen Stammtisch. „Ist echt cool, dass es so was gibt“, sagt er anerkennend.

Die anderen „Stammtischler“ nicken. Auch Monika, die immer wieder eine depressive Phase hat. Arbeitsunfähig, schwerbehindert, was bleibt da? Einen Freundeskreis hat sie nicht, dafür immer wieder Angstausbrüche. Seit sie im Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) untergebracht ist, hat sie das Gefühl, dass es wieder aufwärts geht. Regelmäßig besucht sie die Begegnungsstätte für psychisch kranke Menschen in Sigmaringen, hat intensiven Kontakt zu Sozialarbeitern und jetzt endlich auch wieder die Hoffnung, dass sie es schaffen kann. Ein normales Leben führen, so wie andere Menschen auch.

Dann ist da noch Anna. Seit sechs Jahren arbeitet sie in der Werkstatt St. Franziskus in Sigmaringen. „Echt gut“ sei es dort. 22 Jahre war sie verheiratet. Seit einiger Zeit ist die Scheidung durch. Sie nimmt keine Medikamente, hat gelernt, mit ihren Depressionen umzugehen. Sie geht auch sonst gerne unter Leute. Auch Henrike arbeitet in St. Franziskus. Sie ist seit 24 Jahren mit Bernd verheiratet, der ebenfalls psychisch krank ist. Beide sind überzeugt: „Der Stammtisch bringt uns ein Stück Lebensqualität.“ Es fällt dem Paar schwer, neue Kontakte zu knüpfen. Beim Stammtisch kennt man sich und vertraut einander. Auch Mike und Theresia aus Pfullendorf sind verheiratet. „Aber noch nicht so lange“, sagt Mike und schmunzelt. Er hat seine Frau beim Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik kennengelernt. Mike hat einen Führerschein und ein kleines Auto. „Da ist man mobil“, sagt er. Das Paar hätte sonst keine Möglichkeit, zum Stammtisch zu kommen. „Aber das ist sehr wichtig für uns“, sagt Theresia. Man dürfe nicht zu Hause versauern. Mit der Krankheit sei es aber sehr schwierig, neue Kontakte zu finden.

Genügt da einmal im Monat? Das ist auch eine Frage des Geldes. Denn groß ausgehen, das können sich die Meisten nicht leisten. Aber einmal im Monat geht das schon. Man hat sich eingestellt auf das, was möglich ist. Und auf den Stammtisch, der einmal im Monat eine Abwechslung vom Alltag bietet, die vielleicht sogar ein ganz kleiner Schritt in eine gute Zukunft sein kann.

Sozialpsychiatrie

Seelisch kranke Erwachsene, die in einer Familie oder alleine wohnen, erhalten Rat, verschiedene Hilfen und persönliche Begleitung, je nach individuellem Bedarf. Nach Absprache sind Hausbesuche im gesamten Kreisgebiet möglich. Hilfen und Kontakte auch für die Angehörigen von Patienten sowie Begleitung nach längeren Klinikaufenthalten gehören dazu. Nach ärztlicher Verordnung erbringt dieser Fachdienst auch Soziotherapie, finanziert über die Krankenkasse. Gesprächskreise für Patienten, Angehörigengruppen und unterschiedliche Freizeitangebote ergänzen die genannten fachlichen Hilfen.

Informationen über den Stammtisch in Meßkirch beim Sozialpsychiatrischen Dienst des Caritasverbandes Sigmaringen bei Claudia Riedinger unter Tel. 0 75 71/7 30 17 12. Einen solchen Stammtisch gibt es auch regelmäßig in Mengen. Dieser findet jeden ersten Donnerstag im Monat statt. Infos bei Cornelia Haug, Tel. 0 75 71/7 30 17 0.

Informationen im Internet: