Meßkirch Abteilungswehr Heudorf zeichnet Gerhard Fritz aus

Meßkirch-Heudorf (km) Abteilungskommandant Volker Kiene ging in seinem Bericht bei der Hauptversammlung im Gasthaus "Krone" auf die Tätigkeit der Wehr Heudorf ein, die 2016 zu sechs Einsätzen gerufen wurde. Einer war im Dorf und die fünf weiteren überörtlich, wo die Wehrmänner teils mit einer Zugmaschine und dem TS8 Anhänger vor Ort waren. Hier fragte Kiene bei Stadtkommandant Theodor Füßinger nach, ob es deshalb nicht zweckmäßig wäre, für die Abteilungswehr ein gebrauchtes Löschfahrzeug anzuschaffen. Er verwies auf die steigende Einwohnerzahl und besonders auf das in unmittelbarer Nähe geplante Industriegebiet sowie dem höheren Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße. Doch schon bei diesen Ausführungen gab es vom Stadtkommandanten ein Kopfschütteln, der der Versammlung erläuterte, dass eine solche Anschaffung nicht ohne Weiteres möglich sei. Der Bedarf für ein Fahrzeug müsse nachgewiesen, dessen Anschaffung beim Feuerwehrausschuss beantragt und diese dann mit dem Bedarfsplan der Stadt abgestimmt werden.

Die rege Tätigkeit der Abteilungswehr Heudorf mit ihren 18 Aktiven und neun Mitgliedern der Altersabteilung wurde beim Rückblick von Schriftführer Wolfgang Braunschweig sehr deutlich. Auch die Lehrgangsbesuche von vier Atemschutzgeräteträgern sowie einem Lastwagenführerschein wurden mit Erfolg abgeschlossen. Das gute Einvernehmen mit den Wehrkameraden aus Rohrdorf und Langenhart wurde wieder bei gemeinsamen Übungen bestätigt. Ortsvorsteher Ernst Muffler appellierte an die Wehrmänner, sich weiterhin für die Arbeitseinsätze beim Gemeindehaus zur Verfügung zu stellen. Ortsvorsteher Ernst Muffler nahm die Wahlen vor, bei denen Wolfgang Braunschweig für weitere fünf Jahre als Schriftführer gewählt wurde, sowie Dominik Brugger, Sascha Probst, Rainer Fischer, Michael Fischer und Alexander Schweikart als Beisitzer. Bei den Ehrungen überreichten Volker Kiene und Stadtkommandant Theodor Füßinger gemeinsam das goldene Feuerwehrehrenzeichen sowie den Ehrenteller der Stadt Meßkirch an Gerhard Fritz für seine 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr.