vor 1 Stunde Gregor Moser Meßkirch AOK-Kochshow lädt ins Zimmernschloss

Wer am Donnerstagabend, 6. April, ins Schloss Meßkirch geht, sollte sich auf gehaltvolle Stunden einstellen: Die Bühne verwandelt sich dann nämlich in ein Kochstudio, in dem ein ungewöhnliches Team hinterm Herd steht. Mannschaftskapitän ist Michael Nipp vom Gasthaus zum Adler in Heudorf. Als Beiköche agieren Bürgermeister Arne Zwick, AOK-Ernährungsfachkraft Heike Riester und Roland Beierl, Geschäftsführer der AOK-Bodensee-Oberschwaben.

