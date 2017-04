Meßkirch 300 junge Leute beteiligen sich an der Gebetsnacht der KLJB

19 von 22 KLJB-Gruppen aus dem Bezirk Meßkirch beschäftigten sich bei der Gebetsnacht im "Klösterle" mit dem Stellenwert der Kirche für ihr Leben, die Ländliche Region und die Gesellschaft.

"Heimat" und "Sinne" – diese Begriffe waren das Motto der diesjährigen Gebetsnacht im "Klösterle". Eingeladen hatte der Bezirk Meßkirch der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) und rund 300 Jugendliche und junge Leute trafen sich in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag in Meßkirch zu Gebet und Selbstorientierung. Zwischen 19 und 2 Uhr morgens folgten 19 Gruppen der 22 KLJB-Gruppen des Bezirksverbandes der Einladung.

Die KLJB ist eine Gemeinschaft junger Leute, die sich einerseits zur Zugehörigkeit zur katholischen Kirche bekennen, sich andererseits aber auch als Interessenvertreterin der jungen Menschen vom Land begreift. Für die sieben Mitglieder des Organisationskomitees des Bezirksverbandes gilt es in jedem Jahr, diese beiden Aspekte der Verbandsarbeit in der Gebetsnacht unter einen Hut zu bringen. Jonas Straub ist KLJB-Bezirksvorsitzender. Der 26 Jahre alte Altheimer studiert derzeit in Karlsruhe Meterologie, fühlt sich aber seiner Heimat und seiner Kirche verbunden. Er beschreibt das Grundverständnis der KLJB so: "Wir verstehen uns als eine Art Kirche von unten, mit dem Ziel, Kirche für die jungen Leute wieder attraktiv zu machen, ihr Interesse zu wecken und so zu einer lebendigen Ortsgemeinde beizutragen." Dabei gehe es weniger um die großen Themen der Kirche wie beispielsweise Priesterheirat, sondern um das Gesicht der Kirche im ländlichen Raum und der Frage: "Was können wir als junge Christen dazu beitragen?"

Die Gebetsnacht spielte sich in zwei Räumen im Klösterle ab – der Loretto-Kapelle und dem Meditationsraum. In der Kapelle versammelten sich um 19 Uhr die Gruppen aus Bietingen, Bichtlingen und Altheim. Jonas Straub leitete zusammen mit Martina Maile und Steven Herr diese Besinnungszeit. Straub richtete Fragen an die Teilnehmer: "Wie sieht Kirche für euch aus, was kann geändert werden, dass Kirche für euch cool ist?" Das Organisationsteam hatte sich dafür entschieden, die menschlichen Sinne als gedanklichen Weg einzubringen, um den Begriff "Kirche" lebendig werden zu lassen.

Doch was sehen die jugendlichen Christen, wenn sie in die Kirche gehen? Einer der Anwesenden fasste seinen Eindruck ernüchternd in zwei Worten zusammen: "Alte Leute!" In dieser Runde wurde ein Moment besonders deutlich. Die junge Kirchenbasis wünscht sich mehr Gemeinschaft. Genau dieser Aspekt spielte auch später in der 20-Uhr-Runde im Meditationsraum eine große Rolle. Dieses Mal kamen die Teilnehmer aus Thalheim und Rast.

Der Wunsch nach mehr Gemeinschaft bezieht sich, wie deutlich wurde, nicht nur auf die Kirche, sondern auf das Dorfleben insgesamt. Die Frage, wer will auch in Zukunft im Dorf leben oder wer will in die Stadt?, teilte die rund 40 Teilnehmer im Meditationsraum. Doch es wurde auch deutlich, dass es das Studium oder die Ausbildung ist, die diesen Weg bei vielen vorzeichnet. Es wurden Fürbitten für einen Gottesdienst gesammelt. Eine der Fürbitten lautete: "Herr, lass die Jugend nicht vergessen, was ihnen das Dorf als Heimat gegeben hat. " Das Fühlen und Schmecken war während dieser besonderen Nacht auch hier angesagt. Typische Dinge vom Land wie Getreidekörner und Heu galt es zu ertasten. Wie auch in der Kapelle war in dieser Gruppe das Brotbrechen, das Schmecken von Brot der eigentliche Höhepunkt. Das gemeinsam gesprochene Vaterunser beendete die Besinnungsstunde.

KLJB-Bezirk

Der Bezirk der Katholischen Landjugend Meßkirch umfasst 22 Ortsgruppen von Gutenstein bis Nenzingen und von Göggingen bis Schwandorf. Das sind, wie Jonas Straub sagt, 650 Mitglieder im Alter von 15 bis 28 Jahren. Den Bezirk in dieser Form gibt es seit rund 64 Jahren. Die Gebetsnacht in Meßkirch gehört seit 30 Jahren zum Jahresablauf des Bezirksverbandes. Der Bezirk kümmert sich unter anderem darum, dass die an sich unabhängigen Ortsgruppen miteinander vernetzt im Austausch stehen. Informationen unter www.kljb-freiburg.de