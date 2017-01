Meßkirch 24 Meßkircher Kids machen Pisten in Vorarlberg unsicher

24 Meßkircher Kids machen Pisten in Vorarlberg unsicher

Mit dem Jugendskikurs startet der Meßkircher Skiclub traditionell ins neue Jahr.

Der Skiclub Meßkirch ist traditionell mit dem Jugendskikurs in das Jahr 2017 gestartet. Trotz zu Beginn schwieriger Schneelage war der Kurs ein voller Erfolg. Mit dem neuen Jahr kam auch der lang ersehnte Schnee. Insgesamt verbrachten 24 Kinder und sechs Begleitpersonen vier Tage auf der Vereinshütte in Mellau, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Die Abende verbrachten die Kinder zwischen acht und dreizehn Jahren auf der Hütte. Bild: Skiclub