Mengen Zertifikat für vorbildlichen Klimaschutz

Die Fuhrmannstadt Mengen hat mit der Einsparung von Treibhausgasemissionen in drei Schulen Beträchtliches geleistet.

Mengen (jüw) Klimaschutz bleibt ein bedeutendes Thema. So ist die Fuhrmannstadt für die Einsparung von Treibhausgasemissionen mit einem Zertifikat ausgezeichnet worden. Übergeben wurde es an Bürgermeister Stefan Bubeck bei einer kleinen Feierstunde im Sitzungssaal des Rathauses. Als Überbringerin fungierte Rita Schwarzelühr-Sutter. Sie ist Parlamentarische Staatssekretärin im Kabinett Merkel bei der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Barbara Hendricks.

Damit sind die Anstrengungen der Stadt Mengen gewürdigt worden, die die Innenbeleuchtung der Ablachschule, des Gymnasiums und der Realschule auf moderne LED-Technik umgestellt hat. "Wir sind stolz auf diese Auszeichnung, sie wird im Eingangsbereich des Rathauses einen Ehrenplatz finden", sagte Bubeck. 874 verbrauchte Lichtpunkte entsprächen einer Einsparung von 17 000 Kilowattstunden im Jahr und einer CO2-Einsparung von knapp 20 Tonnen in 20 Jahren. Mengens Bürgermeister strich heraus, welche Aktivitäten die Stadt gerade im Energiebereich leiste. So seien im Wärmebereich zusätzlich 150 private Hausanschlüsse angenommen worden.

Rita Schwarzelühr-Sutter sagte, sie sei gerne "z'Menge" gereist – es läge ja auf dem Weg. Die 54-jährige Wirtschaftswissenschaftlerin stammt aus Waldshut, seit 2011 ist sie Vorsitzende des dortigen SPD-Kreisverbands. Der Klimaschutz 2020 liege ihr besonders am Herzen. Sie erinnerte an die Starkwetterereignisse und an die globale Erwärmung. "Es ist gut, in ein solches Projekt zu investieren. Sie können wirklich Energie und für den Haushalt sparen," bekräftigte sie. Seit 2008 habe der Bund 10 000 Projekte in 3500 Kommunen unterstützt.

Bubeck warb um weitere Aufmerksamkeit in Berlin: Mengen, mit 10 000 Einwohnern viertgrößte Stadt im Kreis, sei inpunkto Infrastruktur und fünf Schulen mit mehr als 1 400 Schülern beachtlich aufgestellt. Und dennoch sei man nicht umhingekommen, Anfang dieses Jahres die Grund- und Gewerbesteuer zu erhöhen. Vor allem die Personalkosten im Kindergartenbereich hätten sich nahezu verdoppelt, beklagte er.