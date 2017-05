Mengen Wanderung mit der SPD-Bundestagskandidatin

Parteifreunde sind mit Stella Kirgiane-Efremidou an den Zielfinger Seen unterwegs.

Bei strahlendem Sonnenschein wanderten die SPD-Kreisverbände Sigmaringen und Zollernalb mit der SPD-Bundestagskandidatin Stella Kirgiane-Efremidou (Zweite von rechts) entlang der Zielfinger Seen bei Mengen. Inmitten der idyllischen Landschaft am Rande des Naturparks Obere Donau konnten die Genossen, so die Partei, Kraft für die Bundestagswahl schöpfen. Bild: Alexander Maute