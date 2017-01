Mengen Viel Raum zur Entwicklung: Kinderhaus Mühlgässle ist eingeweiht

Das neue Kinderhaus Mühlgässle wurde jetzt offiziell in Betrieb genommen. Bürgermeister Stefan Bubeck hob die Anstrengungen der Stadt hervor, Kindern und Jugendlichen ihren Raum in der Gemeinde zu verschaffen.

Etwa vier Millionen Euro hat sich die Stadt Mengen den Bau des Kinderhauses Mühlgässle direkt neben dem städtischen Ablachkindergarten kosten lassen. Genaue Zahlen ergibt die noch ausstehende Schlussrechnung. Dem Bauwerk ging ein Architektenwettbewerb voraus. Insgesamt 5520 Kubikmeter umbauten Raum umfasst das zweigeschossige Gebäude, in dem vier Krippen- und zwei Gruppen für Kinder ab dem dritten Lebensjahr untergebracht sind. Am Ende einer nicht ganz eineinhalbjährigen Bauzeit fand die offizielle Inbetriebnahme mit Segnung durch Pfarrer Wolfgang Raiser statt. Nach einigen Liedern, die die Betreuerinnen und Betreuer speziell mit den Kindern einstudiert hatten, entbot Bürgermeister Stefan Bubeck allen den Willkommensgruß. Bubeck ging auf die Entstehungsgeschichte des Gebäudes ein.

Nach Inkrafttreten des 2009 beschlossenen Kindertagesbetreuungsgesetzes, das jedem Kind einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Tagesstätte garantiert und die Gemeinden verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass diese Plätze zur Verfügung stehen, war dies 2013 für die Stadt und den Gemeinderat Anstoß, das Kinderhaus zu bauen. Bei der Planung wurde berücksichtigt, das Gebäude eventuell eines Tages teilweise oder ganz einer anderweitigen Nutzung zuzuführen, falls die Geburtenzahlen merklich abnehmen. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass sich Mengen seine Kindergärten und Schulen etwas kosten lasse – und daher die einzige Stadt im Landkreis Sigmaringen sei, die von Null bis 17 Jahren eine Ganztagesbetreuung anbieten könne. Allein für die Sanierung und Erweiterung von Schulen und Kindertagesstätten habe die Stadt im vergangenen Jahr im zweistelligen Millionenbereich Euro investiert. Dies komme der Betreuungsqualität zugute, betonte Bubeck. Für die verhinderte Architektin Jelena Bozic sprach Elektroplaner Rolf Erb, der dem Bürgermeister einen überdimensionalen Hefezopf in Form eines Schlüssels überreichte. Andrea Bogner-Unden (Grüne) und Klaus Burger (CDU), beide Wahlkreisabgeordnete im Landtag, lobten in ihren Redebeiträgen das Kinderhaus als Wohlfühlort und die Anstrengungen der Stadt, Kindern und Jugendlichen einen Raum zur Entwicklung zu geben.