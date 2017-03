Mengen Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten in Mengen-Blochingen

Am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Mengener Stadtteil Blochingen.

Ein 85-jähriger Mann aus dem Landkreis Göppingen fuhr mit seinem dunklen Opel Merva von Heudorf kommend in der Ortsmitte mit überhöhter Geschwindigkeit durch eine scharfe Rechtskurve und kam dabei nach links von der Straße ab. Das Auto streifte und beschädigte dabei die Außentreppe eines Hauses, fuhr am nächsten Haus zwischen Wand und Vorgartenzaun durch bis ein Mauervorsprung das Fahrzeug zum Stehen brachte.Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Elisabethenkrankenhaus nach Ravensburg geflogen. Am Ort waren Besatzungen von zwei Polizeifahrzeugen und einem Rettungswagen im Einsatz. Außer dem Unfallfahrer kam keine Person zu Schaden. Am Auto entstand Totalschaden.