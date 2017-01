Mengen VW-Transporter gerät ins Schleudern

Viel Ärger bedeutete das Überholmanöver von drei Fahrzeugen am Donnerstag auf der B 311 zwischen Mengen und Rulfingen für den Fahrer eines VW-Transporters.

Ein VW-Transporter, der am Donnerstag, gegen 9.20 Uhr, auf der B 311 samt Anhänger in Richtung Rulfingen fuhr, wurde zu Beginn einer übersichtlichen Wegstrecke trotz Gegenverkehr von drei Autos überholt. Wie die Polizei mitteilt, schnitt der Fahrer des letzten Fahrzeugs aufgrund des entgegenkommenden Lastwagens beim Wiedereinscheren den Transporter. Dieser musste deswegen abbremsen, geriet mit seinem Gespann ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und kam im Straßengraben zum Stehen. Sowohl der unbekannte Autofahrer als auch der Lastwagenfahrer fuhren weiter, ohne sich um den VW-Transporter zu kümmern, berichtet die Polizei. Ein später hinzukommender, am Unfall unbeteiligter Audi-Fahrer bot dem Verunfallten an, dessen Transporter mit einem Spanngurt aus dem Straßengraben zu ziehen. Dieser war nach Angaben der Polizei für die Last aber nicht ausgelegt, riss deshalb und zerstörte die Heckscheibe des Audis. Durch einen Unimog konnte der Transporter schließlich inklusive Anhänger geborgen werden. Mögliche Zeugen, die beispielsweise Angaben zu dem Verursacher des Unfalls machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mengen, Telefonnummer 0 75 72/50 71, zu melden.