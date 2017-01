Mengen Stadtsoldaten stehen Spalier zu ihrem Jahrtag

Die Stadtsoldaten haben in Mengen mit Abordnungen befreundeter Wachen ihren Jahrtag begangen. Posaunist Norbert Reutter wurde als dienstältestes Mitglied für 50 Jahre im bunten Rock geehrt.

Wenn am dritten Samstag eines neuen Jahrs frühmorgens Kanonendonner von der Höhe des Missionsbergs erschallt und in den Straßen die Musik aus Pfeifen und Trommeln ertönt, dann weiß die Bevölkerung der Fuhrmannsstadt, dass die Männer und Frauen der historischen Bürgerwache ihren Jahrtag feiern.

Auf dem Platz vor dem Vereinsheim trafen am Morgen des vergangenen Samstags nach und nach auch Kameraden der Bürgerwache und der Stadtgarde zu Pferd Saulgau, der Hohenzollern-Kürassiere Sigmaringen sowie der Bürgergarde Friedrichshafen, der Bürgerwache Crailsheim und der Bürgerwehr Munderkingen mit ihren Fahnen und Standarten ein. Aus Schlanders im südtiroler Vinschgau waren Gebirgsschützen bereits am Vortag angereist. Seit mehr als 40 Jahren pflegen die Mengener mit den Schützenkompanien Schlanders, Kortsch und Göflan enge Freundschaft.

Mit Musik des Spielmannszugs marschierten die bunt Uniformierten zur Liebfrauenkirche, um dort Eucharistie zu feiern und der Verstorbenen zu gedenken. Prälat Clemens Stroppel, Generalvikar der Diözese Rottenburg-Stuttgart, zelebrierte mit Dekan a. D. Heinz Leuze, Feldkurat und Ehrenoffizier der Bürgerwache, sowie Pfarrer i. R. Rudolf Kuchelmeister den vom Musikzug und dem Bürgerwachchor musikalisch gestalteten Gottesdienst. In seiner Predigt ging der Generalvikar auch auf den Wahlspruch der Bürgerwehren ein: „Vom guten Alten das Beste behalten, Kameradschaft pflegen, den Herrgott ehren, das ist der Sinn der Bürgerwehren.

" Dieser Spruch atme die Luft einer demokratischen Grundordnung, die in Verantwortung vor Gott und den Menschen die unantastbare Würde aller Menschen achte und schütze, sagte der Geistliche.

Im Bürgerhaus Ennetach ließ Major und Kommandant Georg Bacher in die Begrüßung die Höhepunkte aus dem Vereinsleben der Wehr einfließen. Die mehrtägige Reise nach Berlin mit markanten Auftritten, vor allem dem Appell vor dem französischen Botschafter Philippe Etienne, bestimmte Bachers Rückblick. Auch Bürgermeister Stefan Bubeck, selbst Teilnehmer an der Reise, schwärmte davon und bemerkte, dass diese die Kameradschaft in der Truppe gestärkt habe. Für 2017 nannte Bubeck die Partnerschaftsfeier in Boulay und die Heimattage als wichtige Termine für die Bürgerwache.

„Wir brauchen Leute wie Sie, die sich einbringen, die mitmachen“, rief Prälat Clemens Stroppel den Bürgern im bunten Rock zu. Beeindruckt vom Auftreten der Bürgerwache zeigte sich Generalleutnant Erhard Bühler, vormals Kommandeur der 10. Panzerdivision in Sigmaringen. Er war in Berlin bei verschiedenen Appellen als Gast anwesend. Lob gab es auch vom Landeskommandanten der historischen Bürgerwehren und Stadtgarden in Württemberg-Hohenzollern, Oberst Jürgen Rosenäcker, der zusätzlich Major Bacher als seinem Stellvertreter für dessen Arbeit im Landeskommando dankte. Zum inneren Kampf gegen die frostigen Temperaturen brachten Joachim Frank und Martin Wielander aus dem warmen Vinschgau ein wärmendes Getränk mit. Den Schlusspunkt setzte traditionsgemäß humorvoll Frank Riegger, Kommandant der Bürgerwache Saulgau. Er kündigte das Treffen der Union der europäischen wehrhistorischen Gruppen im Juni in Bad Saulgau an und lud zur Teilnahme ein.

Mit der Ehrung von Aktiven für mehrere Jahre Dienstzeit, darunter als Dienstältester der Posaunist Norbert Reutter (50 Jahre), schloss Kommandant Bacher den offiziellen Teil des Festakts.