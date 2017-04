Mengen Spatenstich für das neue Schaltwerk in Mengen

Stadtwerke der Fuhrmannsstadt und Netze BW investieren 1,5 Millionen Euro in die nachhaltige Versorgungssicherheit.

Mengen – Die Stadtwerke Mengen und die Netze BW errichten ein neues Schaltwerk an der Donaustraße. Ab dem Sommer 2017 soll es das bestehende ersetzen, das die Stromnetze der Stadtwerke und der EnBW-Tochter verbindet. Nach Mitteilung des Betreibers zielt die Investition von insgesamt rund 1,5 Millionen Euro darauf ab, die Versorgungssicherheit für Kernstadt und Ennetach nachhaltig zu gewährleisten.

Nicht wenige Mengener können sich noch an den großen Stromausfall von 1996 erinnern: Damals hatte ein Brand den Teil des Mittelspannungs-Schaltwerks komplett außer Gefecht gesetzt, der zum Netz der Stadtwerke gehört. „So ein Szenario wird mit dem Neubau der Vergangenheit angehören“, verspricht sich Betriebsleiterin Carmen Heine. Deshalb ist die neue Schaltanlage der Stadtwerke in einem durch eine feuersichere Wand geteilten, etwa 14 Meter langen Gebäude untergebracht. Über einen ebenfalls feuerfesten Durchbruch im Keller besteht eine Kupplung, die Umschaltungen und damit die nötige Flexibilität beim Netzbetrieb ermöglicht. Die wird auch durch weitere Abgänge auf der 20 000 Volt Mittelspannungsebene erhöht: Schon in der Vergangenheit waren nach Lastzuwächsen aufgrund von Industrieansiedlungen provisorische Erweiterungen nötig geworden. „Wir investieren in nachhaltige Versorgungsqualität und sind nach der Modernisierung auf absehbare Zeit auf der sicheren Seite“, freut sich Bürgermeister Stefan Bubeck.

Auch die Netze BW wird ihre Schaltanlagen zukünftig in einem eigenen Gebäude unterbringen. Die moderne Technik gilt als extrem wartungsarm und berührungssicher. Auch von der neuen Schutz- und Steuertechnik erwartet Projektleiter Torge Andersen „zuverlässigen und unkomplizierten Service“. Sie ermögliche zukünftig die komplette Fernsteuerung des Schaltwerks. Drei Erdkabelanschlüsse verbinden das Schaltwerk mit dem Umspannwerk in Herbertingen.

Das bestehende Schaltwerk wurde 1943 gebaut und dient seit 1970 als Schnittstelle zwischen den Netzen der Stadtwerke Mengen und der Netze BW. Im November soll es abgerissen und das Gelände wieder hergestellt werden.