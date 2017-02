Mengen-Rulfingen Siyou und Joe Fessle treten in der Alten Kirche Rulfingen auf

Siyou und Joe Fessle treten in der Alten Kirche Rulfingen auf

Gospelsongs mit Pianist Joe Fessle und Sängerin Siyou Isabelle Ngnoubamdjume am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Unter dem Motto "Eine musikalische Begegnung unter Freunden" steht am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr ein Konzert in der Alten Kirche. Hauptakteure sind Joe Fessle (Piano) und Siyou Isabelle Ngnoubamdjume (Gesang). Die Percussioninstrumente bedient Christoph Scherer.



Seit vielen Jahren ist der Pianist Joe Fessele nicht nur ein Wegbegleiter in der Musik, sondern auch ein wahrer Freund und eine Stütze, mit dem Siyou eine musikalische Einheit bildet. Sie bräuchten keine Worte mehr, um sich zu verständigen. Jetzt haben die beiden ihr erstes gemeinsames Gospelalbum herausgebracht, von der Fachwelt als authentisch bewertet.

Eintritt im Vorverkauf: 14 Euro, Abendkasse 16 Euro. Vorverkaufstellen: Bäckerei Neher, Rulfingen 0 75 76/3 12, Buchhandlung Rettich, Mengen 0 75 72/71 11 74, Buchhandlung Rabe, Sigmaringen 0 75 71/5 22 96 und Bäckerei Neher Ostrach, 0 75 85/9 32 06 52.