Kreis Sigmaringen Schulsportmentoren bereichern Sportangebot im Kreis

20 Siebtklässler aus Gemeinschafts- und Werkrealschulen haben ihre Ausbildung an der Sonnenluger Schule in Mengen erfolgreich abgeschlossen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Kreis Sigmaringen (jüw) Traditionsgemäß sind wieder Sportmentoren durch das Staatliche Schulamt Albstadt ausgebildet worden. 20 Siebtklässler aus fünf Gemeinschafts- und Werkrealschulen beendeten die Ausbildung erfolgreich. Als Zeugnis ihrer erfolgreichen Ausbildung erhielten die Jugendlichen eine Urkunde sowie das offizielle Mentorenshirt.

Bereits zum dritten Mal war die Sonnenlugerschule Mengen Ausrichter der drei Tage währenden Ausbildung. Die dortige Infrastruktur mit Sporthalle, Seminarraum und Mensa bietet eben alles, was sich die beiden Verantwortlichen, Daniel Block vom Schulverbund Bad Saulgau und Anja Mack von der Sonnenlugerschule wünschen, um die Jugendlichen auf Ihre Aufgaben an den Heimatschulen verantwortungsbewusst vorzubereiten. Dort sollen die Schüler den Sportlehrer im Unterricht unterstützen, Pausenangebote und Freizeitsport lenken oder gar Teams bei Sporttagen betreuen.

Neben der Vermittlung einfacher Spiele, elementarem Wissen zur Ersten Hilfe und dem Üben rhetorischer Grundfähigkeiten wurden selbstverständlich immer wieder unterhaltsame Momente eingestreut, sodass der Spaß an der Sache sicherlich nicht zu kurz kam. Am dritten Lehrgangstag durften die angehenden Mentoren dann ihre Fähigkeiten ganz praxisnah unter Beweis stellen. Mit Schülern der fünften und sechsten Klasse aus Mengen bekamen sie die Gelegenheit, das Gelernte selbstständig anzuwenden und sich in ihrer neuen Rolle zu bewähren. Der nächste Lehrgang ist für Ende des Jahres 2017 vorgesehen, die Ausschreibung zur Teilnahme wird ab dem neuen Schuljahr erfolgen.

Folgende Schüler haben erfolgreich teilgenommen: Lauchertalschule Gammertingen mit Kathrin Steinhart, Tom Vobiller; Sophie-Scholl-Schule Krauchenwies mit Dilara Cakmak, Isabell Sell, Nico Wiehle; Schulverbund Bad Saulgau mit Robin Siegel, Milena Oborowski, Harun Yazici, Annika Herrmann; Sonnenlugerschule Mengen mit Lukas Löffler, Hannah Michelberger, Svenja Eckstein, Miriam Fischer, Marie-Sophie Walzer; Schulzentrum Stetten a.k.M mit Timo Wolf, Nico Merz, Anna Gröner, Celine Merz, Lars Holdenried, Juliane Arens.