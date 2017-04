Mengen Sängerin Lisa zieht bei der Mengener Musiknacht die Partygäste an

Die Frontfrau der Formation Leeza sorgt im Grünen Baum für ein volles Haus. Die musikalischen Veranstaltungen in neun Lokalen der Fuhrmannstadt bringen die Besucher in Tanzlaune.

Kleine Gruppen huschten am vergangenen Samstagabend zu vorgerückter Stunde immer wieder in der Hauptstraße der Fuhrmannstadt hin- und her. „Wo kommt ihr her? Wart ihr schon da oder dort? Wo ist richtig was los?“ Solche Fragen wurden beim Zusammentreffen auf der Straße und in den Lokalen gestellt. Anlass dazu gab die erneute Auflage der Mengener Musiknacht, veranstaltet von Dirk Schuhmacher. In acht Gastronomiebetrieben versuchten Bands, Alleinunterhalter, Sängerinnen und Diskjockeys das Publikum in Stimmung zu bringen. Dies gelang dem bekannten King Ralf im Hotel Baier gleich zu Beginn. Er verstand es, die Partygäste von der Bar weg auf die Tanzfläche zu locken. In der Gloria-Bar im Kino-Center füllte sich der Raum erst recht spät. DJ Play it Loud schien zunächst kein reißender Magnet gewesen zu sein. Grimassen schneiden gehörte für Earl Solo mit zum Programm. Strohbehutet saß der Interpret der Songs von Bob Dylan und Richie Havens mit Gitarre und Mundharmonika in der Ecke des gewohnt rammelvollen Schwarzen Adlers.

Mal in helles, mal in dunkelblaues Licht getaucht brachte Axel Deyda im "7Days" mit seiner wandlungsfähigen Stimme Rockballaden, Countrysongs, Soul- und Pophits zu Gehör. Geduld war angesagt, um ins Café Sound zu gelangen. Chancen eröffneten sich nur, wenn jemand das Lokal verließ. Mit kraftvollem Rock und Bluesrock heizte Fischer K dort ein. Auch in der Stadtgalerie herrschte tolle Stimmung mit der Band Nobby und Partyhits der Achtzigerjahre. Die außergewöhnliche Stimme der Sängerin Lisa riss die Gäste im Restaurant Grüner Baum buchstäblich von den Sitzen und animierte sie zum Mitsingen und Tanzen. Formation Leeza nennt sich die Band, die den gesamten Abend volles Haus garantierte.

Am Ortsausgang Richtung Hohentengen und damit weit vom Schuss war DJ Micha mit Ballermannparty im Programm. Kurz vor Mitternacht war jedoch außer in Tabaknebel gehüllten Gästen davon nichts zu sehen.