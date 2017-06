Mengen Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Ein Baggerfahrer erfasst in Blochingen mit seinem Heck einen die Arbeit beobachtenden 73-jährigen Anwohner, der am Kopf verletzt wird.

Mengen – Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung hat die Polizei gegen einen 58-jährigen Baggerfahrer eingeleitet. Sie berichtet, dass der Mann am Dienstag gegen 13.30 Uhr in einem abgesperrten Baustellenbereich auf der Schnabelgasse in Blochingen mit der Verlegung von Rohren beschäftigt war. Als er mit seinem Bagger nach links schwenkte, wurde ein die Arbeiten beobachtender 73-jähriger Anwohner vom schwenkenden Baggerheck erfasst, er stürzte in den vier Meter tiefen Graben und erlitt eine kleine Platzwunde am Kopf, die im Kreiskrankenhaus Sigmaringen behandelt wurde.