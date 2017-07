Mengen Olivgrün statt blitzenden Chrom in Mengen

Alte Militärfahrzeuge sind ein besonderes Hobby. Jetzt fand ein mehrtägiges Treffen auf dem Flugplatz in Mengen statt

Mengen – Liest man das Wort „Oldtimertreffen“, dann denkt man unwillkürlich an hochglanzpolierte Nobelkarossen mit viel glänzendem Chrom oder auch Mittelklassewagen und Kleinfahrzeuge, die wenigstens 30 Jahre auf dem Buckel haben und nur bei gutem Wetter aus der Garage oder Scheune geholt werden. Anders sieht es aus bei den Liebhabern alter Militärfahrzeuge. Dort gibt es nur eine Farbe, nämlich olivgrün, umgangssprachlich auch „NATOliv“ genannt. Die Freunde und Sammler solcher Vehikel wollen mit ihren Schätzen nicht glänzen oder gar auftrumpfen. Auch sind sie selten in Vereinen zusammengeschlossen. Sie verbindet einfach die Liebe zu dieser Art von Fahrzeugen. Obwohl die meisten Militärkleidung tragen, sieht man keine Dienstgradabzeichen und sie spielen keinesfalls Soldat. Sie begutachten gegenseitig die Fahrzeuge, fachsimpeln und tauschen sich intensiv aus.

Olivgrün lackierte Militärfahrzeuge sind auf der Nordseite des Flugplatzes Mengen eigentlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr stationiert, schließlich ist der Platz von der Bundeswehr längst aufgegeben. Die Ausnahmen beschränken sich auf kurzzeitige Übungen, in der Regel, um Luftlandetruppen aufzunehmen. Am vergangenen Wochenende fuhren etwa 50 ausgesonderte Militärfahrzeuge auf den Campingplatz des RegioAirports Mengen und die Fahrer mit ihrer Begleitung schlugen dort ihre Zelte zu einem Biwak auf. Neben bekannten Modellen der Bundeswehr sah man auch amerikanische, britische, schweizerische und DDR-Fahrzeuge, vom Jeep über VW-Bully, Unimogs, Fünf- und Siebentonner, Mannschaftstransportwagen, CommandCars und Sanitätskraftwagen.

Mit fünf Lastwagen und einem britischen MTW-Kettenfahrzeug (die Abkürzung steht für Mannschaftstransportwagen), das auf einem Tieflader transportiert wurde, war eine Gruppe aus Oberndorf am Neckar vertreten. Probefahrten mit diesem gepanzerten Fahrzeug waren beliebter Publikumsmagnet. Äußerst komfortabel hatten sich Georg und Maria Distler aus Oberfranken in ihrem Zelt eingerichtet. Von kompletter Küche über Kühlschrank, Heizofen und Doppelbett war alles vorhanden. Der D-Day-Verein aus Sisseln in der Schweiz kam im Familien-Clan mit elf Personen und drei Fahrzeugen. Ungekrönter Star des Treffens war sicher die fünf Monate junge Milena, zünftig in Tarnanzug mit Olivgürtel gekleidet. Die Kleine ist ganz der Stolz von Opa François Quidort. Weitere Einzelfahrzeuge kamen aus den schweizerischen Kantonen Zürich, Aargau und Solothurn. Lothar Raal, Dieter Sperling und Fritz Frey aus Markdorf haben an die Funkantennen ihrer Fahrzeuge gleich die Fahne des Großherzogtums Baden gebunden. Kennzeichen an den Autos und den Anhängern, in der Mehrzahl sind es „H-Kennzeichen“, verraten, woher sie kommen. Einige aus den Landkreisen Sigmaringen, Biberach und Ravensburg, aber auch aus Ulm, Böblingen, Rottweil, Balingen und Sobernheim an der Nahe.

Eingeladen zu diesem Treffen hatte der Herbertinger Peter von Zschinsky. Früher, so erzählte er dem SÜDKURIER, fanden die Treffen auf dem Standortübungsplatz in Sigmaringen statt. Seit vorigem Jahr musste er einen Ersatzplatz finden und erhielt sofort die Zusage von der Verwaltung des RegioAirports Mengen. Obwohl das Wetter am Samstag nicht gerade zu einem Ausflug einlud, startete eine größere Gruppe am Nachmittag mit ihren Fahrzeugen zu einer Ausfahrt nach Beuron.

Bildergalerie im Internet:

www.suedkurier.de/bilder