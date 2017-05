Mengen Mit dem Festkomitee in Boulay

Mengener besuchen über mehrere Tage die lothringische Partnerstadt. Ein Wappen-Kunstwerk am Ortseingang von Boulay wird feierlich enthüllt.

Mengen/Boulay – Seit einem halben Jahrhundert ist die Fuhrmannstadt mit der französischen Stadt Boulay in Lothringen partnerschaftlich verbunden. Die Bürgermeister Hermann Zepf (Mengen) und Julien Schvartz (Boulay) besiegelten seinerzeit diese Jumelage. Im Laufe der fünf Jahrzehnte funktionierten die Kontakte nicht nur auf politischer Ebene, es gab zudem Engagements von Vereinen, allen voran die beiden Feuerwehren sowie zahlreiche Verbindungen von Privatpersonen. Mit eine Rolle dürfte wohl auch die sprachliche Verständigung spielen, denn besonders die älteren „Boulageois“ sprechen einen dem benachbarten Saarland verwandten Dialekt.

Mit umfangreichem Programm wurde das Jubiläum im vorigen Jahr in Mengen begangen und dabei der Kreisverkehrsplatz Hauptstraße/Beizkofer Straße/Alte Straße in Boulay-Platz benannt. Die Bürgermeister Stefan Bubeck und André Boucher enthüllten dazu auf der benachbarten Freifläche ein Denkmal aus bunten Rohren mit Inschriften von besonderen Ereignissen der Städtepartnerschaft.

Nun war die Reihe an Boulay, die Feierlichkeiten auszurichten. Vom Freitagabend bis einschließlich Sonntagmittag boten die Gastgeber ein abwechslungsreiches Programm. Dazu waren neben dem Partnerschaftskomitee aus Mengen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger im Bus mit angereist oder kamen gar mit eigenem Auto angefahren. Mengens bestes Aushängeschild, die historische Bürgerwache fuhr bereits am Donnerstag nach Frankreich. Auf Anregung von Bürgermeister Stefan Bubeck organisierte der CDU-Abgeordnete im Europaparlament, Norbert Lins mit seinen Mitarbeitern in Straßburg einen Empfang durch die Stadtverwaltung.

Zuvor marschierte die Wehr durch die Altstadt und posierte vor dem Münster für die zahlreichen Fotografen unter den Touristen aus aller Welt. Auch in Lothringens Hauptstadt Metz zogen die Stadtsoldaten mit klingendem Spiel auf den Platz zwischen Rathaus und Kathedrale mit nachfolgendem Empfang durch das dortige Stadtoberhaupt. Bei einem Besichtigungsprogramm durften sie die Anlagen des Werks Hackenberg der Maginot-Linie besuchen.

Bürgerwache und Musikkapelle Boulay führten den langen Zug von Einheimischen und Gästen aus Mengen vom Rathaus zum Kreisverkehrsplatz am Ortseingang aus Richtung Metz an. Dort erfolgte die feierliche Enthüllung des Schildes „Giratoire de Mengen“ und eines Denkmals, das beide Stadtwappen an den äußeren Enden zeigt. Diese sind durch stilistische Bänder in den Nationalfarben im europäischen Sternenkranz verschlungen. Dieses von Schülern entworfene Kunstwerk trägt den Namen „Balance“. Bis tief in die Nacht wurde beim Partnerschaftsabend Wiedersehen gefeiert und auch neue Bekanntschaften geschlossen.

Ein weiteres Mal durfte Bürgermeister Bubeck bei der Enthüllung einer Gedenktafel mitwirken. Der Platz vor dem Rathaus trägt künftig den Namen des damaligen Bürgermeisters Julien Schvartz. Diesem Festakt folgte im Innern des Rathauses die Eröffnung einer Ausstellung mit Exponaten über die Städtepartnerschaft. Das Finale setzten abends Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Vorführungen im Stadion, bevor die Bürgerwache mit der Harmonie Municipale im Gefolge zur Serenade und der Aufführung des Großen Zapfenstreichs einmarschierte. Leider fehlte diesem militärischen Zeremoniell um diese frühabendliche Stunde die gewohnte Feierlichkeit des Fackelscheins sowie die gebotene Aufmerksamkeit seitens des Publikums.