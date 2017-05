Mengen Mit Hut und gut beschirmt

Janine Halder ist zur Deutschen Hutkönigin gewählt worden und auch schon bei einer Hutmodenschau in Mengen aufgetreten.

Mengen (rrm) Jetzt den Sternenhimmel sehen, das mag sich Janine Halder aus Aitrach im Landkreis Ravensburg gewünscht haben, als es einfach nicht aufhören wollte zu regnen. Die charmante junge Frau wurde im vergangenen Jahr in der Hutstadt Lindenberg im Allgäu zur Deutschen Hutkönigin für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Schon kurze Zeit nach ihrer Wahl trat Janine Halder vergangenes Jahr bei Mengen-International in der Fuhrmannstadt auf. Ihre Vorgängerin im Amt der Hutkönigin, Conny Brendle aus Beuren organisierte bei dieser Veranstaltung eine Hutmodenschau auf der Showbühne. In Lindenberg findet seit nunmehr 18 Jahren alljährlich der Huttag statt mit abwechslungsreichem und spannendem Programm, bei dem sich alles um den Hut dreht. Miteinbezogen wird natürlich das Hutmuseum, in dem die Geschichte der bereits um 1600 begonnenen Hutproduktion ausführlich mit zahlreichen Exponaten erklärt wird. Zusätzlich finden an diesem Tag Vorführungen und ein Hutmarkt statt. Höhepunkt ist dann am Nachmittag die Wahl der charmantesten Hutträgerinnen, die sich trauen, auf den Laufsteg zu gehen und sich interviewen zu lassen. Zum Preisgericht gehört neben dem Bürgermeister generell die amtierende Deutsche Hutkönigin. Der Dauerregen machte heuer zwar so manches zunichte oder zwang zum Rückzug unters Dach, verschaffte aber dem SÜDKURIER-Regenschirm die Ehre, mal ein gekröntes Haupt vor Nässe zu schützen.