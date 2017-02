Mengen Mengener Oberbüttel übergibt die Narrenschelle an die Dorauszunft Bad Saulgau

Narrenaufmarsch am Auseliga in der Fuhrmannstadt. Der närrischee Schlagabtausch zwischen Sulgemer Zunftmeister und Mengener Moritatensängern bleibt keiner Seite etwas schuldig.

Mengen (rrm) Nicht nur mit dem üblichen Aufgebot an Narren ist die Dorauszunft Saulgau am Nachmittag des Auseliga Donnschdig mit dem Zug in Mengen eingefallen. Die Sulgemer brachten gleich ein Fernsehteam des SWR mit zwei Kamerafrauen und das Moderatoren-Duo Professor Werner Mezger und Sonja Schrecklein mit. Damit in der Bäderstadt die Fasnet überhaupt stattfinden kann, braucht die Dorauszunft die über das Jahr in Mengen verwahrte Narrenschelle. Dass die Mengener Narrenzunft diese nicht ganz freiwillig rausrückt, das wissen die Narren aus dem Hexenstädtle sehr wohl und brachten vorsichtshalber ein Geschenk mit.

Mit ihren Einzelfiguren, voran der Ditzelede, empfing die Mengener Narrenzunft die Sulgemer am Bahnhof und begleitet von beiden Spielmannszügen ging es mit Getrommel und Gepfeife durch die Hauptstraße zum Rathausplatz. Keine Kosten und Mühen hätten sie gescheut, so rief der Saulgauer Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller in die Menge, und neben einem Fernsehteam auch ein wertvolles Geschenk mitgebracht. Letzteres erwies sich nach Aufbruch der Kiste durch Bürgermeister Stefan Bubeck als billigen Flop. Im närrischen Schlagabtausch zwischen dem Zunftmeister und Mengens Moritatensängern blieb keine Seite der anderen etwas schuldig.

Letztlich einigten sich beide Oberbüttel und Karlheinz Binder übergab die Narrenschelle unter der Zusage, diese am Fasnetsdienstag wieder zu bekommen, an Dirk Riegger von der Dorauszunft.