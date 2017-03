Mengen Mann wird mit einem Messer angegriffen

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Mengen, soll ein 53-Jähriger einen 47-Jährigen mit dem Messer attackiert haben.

Zwischen zwei Männern kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Meßkircher Straße am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 47-Jähriger mit einem Messer attackiert wurde, informiert die Polizei. Bereits zuvor soll es zwischen dem Opfer und einem 53-Jährigen zu einem Streit in dem Einkaufsmarkt gekommen sein. Ferner soll der Ältere den Jüngeren bedroht haben. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern noch an.