Mengen Männertrio verübt Ladendiebstähle

Drei Männer, die von der Polizei in Mengen nach Ladendiebstählen gefasst wurden, prügelten später aufeinander ein.

Gleich mehrfach haben drei Männer mit Migrationshintergrund am Freitagnachmittag in Lebensmittelgeschäften Diebstähle begangen oder dies versucht. Gegen 17.30 Uhr hielt sich zunächst eine Gruppe in einem Discounter in der Hauptstraße auf. Während einzelne Personen das Geschäft betraten, warteten weitere Beteiligte im Eingangsbereich. Die sich im Verkaufsraum aufhaltenden Tatverdächtigen füllten mehrere Einkaufstüten mit Waren und übergaben sie im Eingangsbereich an ihre dort wartenden Mittäter oder ließen sich von diesen die Einkaufsschranken öffnen, um das Diebesgut selbst aus dem Geschäft transportieren zu können. Ein 40-Jähriger wurde von einem Zeugen beim Verlassen des Geschäfts beobachtet. Mehrere bereits zum Abtransport gefüllte Einkaufstaschen wurden von Mitarbeitern im Geschäft und weitere Taschen mit Diebesgut außerhalb des Geschäfts aufgefunden.



Während der Fahndung nach den Tatverdächtigen wurde von einem Discounter in der Dammstraße mitgeteilt, dass dort mehrere Täter auch Diebstähle begangen hätten. Zwei Tatverdächtigen gelang dabei die Flucht, während der bereits zuvor in Erscheinung getretene 40-Jährige von einer Streife vorläufig festgenommen werden konnte. In seiner Tasche fanden die Beamten Diebesgut in Höhe von rund 100 Euro. Im Rahmen der weiteren Fahndung gelang es einer Streife gegen 18.45 Uhr, auch die beiden geflüchteten 20 und 30 Jahre alten Tatverdächtigen in der Hauptstraße festzunehmen. Nach der Entlassung aus dem Polizeigewahrsam gerieten die drei Männer am Bahnhof aus noch unklarer Ursache in Streit. Nach den bisherigen Erkenntnissen hat der 30-Jährige versucht, mit einer Holzlatte auf den 40-Jährigen einzuschlagen.

Dieser entriss dem Angreifer die Holzlatte und schlug auf seinen Widersacher ein. Der 40-Jährige entfernte sich und wurde später mit einer Kopfplatzwunde aufgegriffen und ärztlich versorgt. Sein jüngerer Kontrahent wurde bei der Auseinandersetzung schwerer verletzt und wurde in bewusstlosem Zustand vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.