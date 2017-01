Kreis Sigmaringen Letzter Vortrag zum Regionalen Bauen in Mengen

Zum Thema Regionales Bauen schließt das Kreiskulturforum mit einem Architektenvortrag im Begegnungszentrum Mengen am Dienstag, 31. Januar, ab.

Kreis Sigmaringen – Zum Abschluss des kreisweiten Kulturschwerpunkts zum Regionalen Bauen veranstalten das Kreiskulturforum, die Volkshochschule und der Geschichtsverein Mengen am Dienstag, 31. Januar, um 19.30 Uhr, einen Vortrag mit dem Architekten Bruno Siegelin im Begegnungszentrum Reiserstraße 18 in Mengen. Siegelin wird laut Mitteilung unter dem Titel „Gebäude ohne Maßstäbe?“ einen kritischen Blick auf die zeitgenössische Architektur in Landkreis und Region richten. Er ist auf dem großelterlichen Hof in Herdwangen-Waldhof aufgewachsen und dort mit seiner Familie ansässig. Nach einer Schreinerlehre hat er an der Kunstakademie Stuttgart Architektur studiert und ist ein anerkannter Experte für Altbausanierung. So hat er die wichtigen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen auf dem Ramsberg, in den Klöstern Inzigkofen und Habsthal sowie der Schlösser Salem und Heiligenberg federführend betreut. Anhand von Beispielen wird Siegelin die in der modernen Architektur sichtbaren Tendenzen der Fragmentierung und zugleich der Universalität aufzeigen. Die in früheren Epochen selbstverständliche Integration von Wohnen und Arbeiten in den traditionellen Bauernhöfen und Handwerksbetrieben wurde in der Moderne zu Gunsten einer Funktionsaufteilung in Wohngebiete, Gewerbe- und Industriegebiete, Einkaufszentren oder separaten Schulzentren und Altenwohnanlagen aufgegeben. Die Antwort auf das vielfach gesichtslose, austauschbare und rücksichtslose moderne Bauen liegt nach Siegelins Auffassung in einer Wohnen und Arbeiten integrierenden Stadt- und Raumplanung, die auf kleinräumige Strukturen und in der Architektur auf „menschliche Maßstäbe“ setzt.

Der Eintritt ist kostenfrei.