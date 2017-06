Mengen Lange Rocknacht im Mengener Jugendhaus

Vier Bands spielen im Mühlgässle am Mittwoch ab 20 Uhr. Dabeoi präsentiert sich dle quicklebendige Stuttgarter Musikszene gleich mit drei Combos.

Mengen – Es kündigt sich eine lange Live-Rocknacht im Jugendhaus „Neue Galerie“, im Mühlengässle 3 der Fuhrmannstadt an. In nunmehr zweiter Auflage werden vier Bands mit lauter Nachwuchstalenten am heutigen Mittwoch, 14. Juni, ab 20 Uhr zu hören und zu erleben sein. Gleich drei davon entstammen der Stuttgarter Musikszene, die der Mengener Organisator Miche Hepp als quicklebendig beschreibt.

Dazu zählt in jedem Fall das deutsch-amerikanische Trio „Everdeen“. es spielt melodiösen Indie-Rock, der ganz auf ihre Sängerin Sümeyra Dogan und ihre eindrückliche Stimme zugeschnitten ist und vom Spektrum her als sphärisch bis rockig zu einzuordnen sei. Da kommen Freunde von experimentellen Rockbands mit aufreibendem Frauengesang wie die Mothers, Waxahatchee oder selbstbewusste Singer-Songwriterinnen wie Mitski ganz auf ihre Kosten.

2015 haben „Everdeen“ ihr Debütalbum „Perfect Lines“ vorgelegt. Im März dieses Jahres konnte ein Mini-Album, die sogenannte EP „Everdeen“ mit drei weiteren neuen Songs präsentiert werden. Und Hepps Informationen zufolge hat die Gruppe in der Landeshauptstadt am 12. Mai ihren ersten Fernseh-Liveauftritt bereits im Rahmen der SWR-Sendung „Kaffee oder Tee“ erfolgreich hinter sich gebracht.

„Into the Fray“ haben sich ganz dem progressiven Post-Rock verschrieben. Sie sind im Stuttgarter „Rocktest-Contest“ als Sieger hervorgegangen. Mit den Songs ihrer selbstbetitelten Debüt-EP haben sie auch den „VS Music Contest 2017“ gewonnen. Zurzeit sind sie deutschlandweit auf Tour als Support-Act für „An Early Cascade“, die im Metal-Genre durchgestartet sind.

Die dritte Combo aus der Landeshauptstadt nennt sich „We want a King“. Sie spielen eingängigen Alternative-Rock, garniert mit punkigem Flair. Die Band besteht aus fünf Köpfen und hat 2016 eine Debüt-EP vorgelegt, die sich „MMXI“ nennt, und der Hepp eine ungemeine Ohrwurm-Dichte zuschreiben kann. Auch diese Jungmusiker sind in ganz Deutschland unterwegs.

Aber auch aus der hiesigen Region haben sich Musiker angesagt: „Strahlemann“ aus Meßkirch. Das ist eine Zwei-Mann-Combo, die sich als Projekt versteht, deutschsprachigen Rock spielt und aus der Meßkircher Band „Antic Disposition“ hervorgegangen ist. Sie warten mit selbst komponierten Ohrwürmern wie „Rockfänger“ auf, mit denen sie auch schon überregional haben aufhorchen lassen.

Jugendagentur als Stütze

Gestützt wird das Mengener Jugendhaus über die Kinder- und Jugendagentur Ju-Max in Sigmaringen. Sie ist 2001 als eingetragener Verein entstanden und hat sich vier Jahre später als Sachgebiet im Fachbereich Jugend beim Landratsamt Sigmaringen angeschlossen. Neun Einrichtungen betreut die Agentur im gesamten Landkreis. Das Sachgebiet wird von acht Mitarbeitern betreut.

Ihre Aufgabengebiet erstreckt sich über Angebote und Informationen für ganz normale Jugendliche, sie stellen Multiplikatoren und Fachkräfte, bezogen auf den Landkreis Sigmaringen, zur Verfügung. Sie sollen helfen, Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Kinder und Jugendliche würden vor gefährdenden Einflüssen geschützt, indem ihre Persönlichkeit, ihr Urteilsvermögen und ihr Umfeld gestärkt, heißt es. Und es werden Hilfestellungen beim Übergang von Schule und Beruf geleistet. Die Jugendagentur übernimmt ebenso die Initiative in der Schaffung von Netzwerken zu verschiedenen Themen der Jugendarbeit, der Prävention und des Jugenschutzes. Gefördert und unterstützt würden zudem Ehrenamtliche und bürgerschaftlich Engagierte in Ihrem Tun.

Jugendhaus

Der Auftakterfolg mit „City Kids Feel The Beat“ hat die Organisatoren um Miche Hepp ermuntert, den Konzertreigen im Jugendhaus „Neue Galerie“ in Mengen fortzusetzen.

So sind am Mittwoch, 14. Juni, um 20 Uhr gleich vier Bands zu erleben: Everdeen, Into the Fray und We want a King reisen allesamt aus der Landeshauptstadt an. Der einzige regionale Vertreter ist das Musikduo aus Meßkirch und nennt sich Strahlemann. (jüw)