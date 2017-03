Mengen Komiker Linkmichel tritt in der Alten Kirche in Rulfingen auf

Der Komiker stellt am Samstag, 1. April, sein neues Programm "Ruhe!" in Rulfingen vor.

Der Komiker Michael Link tritt am heutigen Samstag, 1. April, um 20 Uhr in der Alten Kirche in Rulfingen auf. "Ruhe!" heißt sein neues Programm. Denn Ruhe ist, was er am dringendsten braucht. Doch bei seinem verzweifelten Versuch, diese Ruhe einzufordern macht der "LinkMichel", stets mit einem Augenzwinkern, alles bloß noch lauter. So verspricht der Veranstalter ein Pointenfeuerwerk, das sich gewaschen hat. Staubtrocken würden die Absurditäten des Alltags vorgetragen und sollen zum aberwitzigen Deja-vu für den Zuschauer werden. Mittels passgenauer Mimik und Gestik will der Mann das allgegenwertig Menschelnde und somit auf entwaffnend selbstironische Art nicht zuletzt sich selbst entlarven.

Eintritt an der Abendkasse 14 Euro, ermäßigt 12 Euro.