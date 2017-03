Mengen Gymnastik für einen guten Zweck

Eine Zumba-Party am Freitag, 31. März, im Bürgerhaus Ennetach dient als Benefizveranstaltung für Hilfsprojekte im Landkreis und unterstützt an Krebs erkrankte Kinder.

Mengen-Ennetach (rrm) Bereits in der zweiten Auflage organisiert Andrea Wetzel aus Mengen die Zumba-Party, deren Erlös als Spende an Hilfsprojekte im Landkreis Sigmaringen geht. Gut drei Stunden lang soll das Publikum am Freitag, 31. März, im Bürgerhaus Ennetach buchstäblich in Bewegung bleiben. So sieht es Wetzel vor.

Der Tänzer und Choreograph Alberto „Beto“ Perez hatte Aerobic mit lateinamerikanischen und internationalen Tänzen in den 1990er Jahren in Kolumbien kombiniert. Diese Art von Tanz folgt dem Fluss der eingespielten Musik ohne standardisierte Bewegungen. Dabei erhält jedes Lied passend zu seiner Charasteristik und zum Tanzstil eine eigene Choreographie.

Um diese Sportart weiter bekannt zu machen und Gutes zu tun, kam Andrea Wetzel bereits im vorigen Jahr auf die Idee, eine Zumba-Party abzuhalten. Mit den Spendengeldern am Abend soll erneut die Arbeit von Evi Clus aus Hermentingen unterstützt werden, die seit mehr als 15 Jahren ehrenamtlich in der Selbsthilfe für Menschen mit Krebs und deren Angehörigen tätig ist. Evi Clus hat bereits drei Selbsthilfegruppen im Landkreis Sigmaringen aufgebaut, ebenso die „Angelo-Stiftung“ für krebskranke Kinder in der Region. Viele Menschen hat Evi Clus bereits beraten und begleitet.

Als erprobte Instruktoren werden mit Andrea Wetzel auch Daniel Dobler, Laura Hecht, Laura Sieber, Christine Rettich, Mina Scherer, Hermann Jaksche und wiederum die rassige "Zumba-Sue" von der Bühne aus das Publikum animieren und mitzureißen versuchen.

Sportschuhe, leichte Kleidung

Die Benefiz-Veranstaltung beginnt am kommenden Freitag um 20 Uhr. Ab 19 Uhr ist der Saal bereits geöffnet. Eintrittsgeld wird nicht erhoben sondern um Spenden für die Arbeit von Evi Clus gebeten. Wer mitmachen möchte, sollte Sportschuhe und leichte Kleidung mitbringen. Umkleidemöglichkeiten sind zur Genpge vorhanden. Für die Stärkung zwischendurch und am Schluss bietet die Mengener Narrenzunft am Tresen der Bar alkoholfreie Cocktails und Häppchen.