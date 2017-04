Mengen Großes Publikumsinteresse an der Eisenbahn

Großes Publikumsinteresse an der Eisenbahn

Sonderausstellung in Mengen zur 150-jährigen Geschichte. Das Stadtmuseum zeigt Einblicke in die frühere Epoche.

Jedes Jahr eine Sonderausstellung zu einem stadt- oder regionsbezogenen Thema zu organisieren, das haben sich die Mitglieder des Vereins für Heimatgeschichte und Museen in der Fuhrmannstadt schon vor Jahren zur Aufgabe gesetzt. Nach Ausstellungen über die Wirtschaften, die ehemalige Schuhfabrik und Celluloidfabrik sowie das Postwesen in Mengen zeigt der Verein im Stadtmuseum Alte Posthalterei „150 Jahre Eisenbahngeschichte in Mengen“.

Zahlreiche Exponate zieren dazu die beiden Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Gebäudes. An den Wänden informieren Urkunden, Baupläne, Werbeplakate, Fahrpläne, Amtsblätter, Vorschriften, ja sogar Urlaubsanträge von Bahnbediensteten sowie Presseartikel und zahlreiche Fotos über die Anfänge und die Weiterentwicklung der Bahnstrecke, die Mengener Bahnhöfe und Haltepunkte und besondere Ereignisse im Eisenbahnbetrieb.

Beim Betreten des großen Raums stößt man direkt auf Einrichtungsgegenstände eines Fahrdienstbüros mit Fahrkartenschrank, Entwerter, Lochzangen und Prägewerkzeugen, Telefon, Taschen und Dienstmützen. Vitrinen mit Rangabzeichen, Auszeichnungen, Uniformknöpfen, Kragenspiegeln und zahlreichen Büchern aus der Geschichte des Eisenbahnwesens gewähren den Besuchern umfassend Einblicke in dieses Thema. Uniformen, ebenfalls aus verschiedenen Epochen und teilweise auf Schaufensterpuppen aufgezogen zeigen den Einfluss der Mode in die Dienstkleidung. Dass Flügel eines Hauptsignals mit zum Inventar der Ausstellung gehören, versteht sich. Gleich zwei Exemplare stoppen die Einfahrt oder geben sie frei. Ein kurzes Stück Schiene, ein Hebelwerk zum Bedienen der Weichen mit Schildern und eine ganze Menge bahnbezogene Artikel nebst verschiedenen Modelleisenbahnen und Informationen über die Zerstörungen kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs machen die Ausstellung zu einem lohnenden Besuchsziel während der Öffnungszeiten.

Das Interesse an dieser Schau zeigte sich durch regen Besuch der Eröffnungsveranstaltung im benachbarten Gasthaus Sonne und an den anschließenden Führungen durch das Museum. Vereinsvorsitzender Otto Karl Linder stellte den Zuhörern die Entstehungsgeschichte der Ausstellung und die beteiligten Personen und Geber von Exponaten vor. Stadträtin Brunhilde Raiser bezeichnete die Bahnstrecken als seinerzeitige Überlebensadern. Die Ausstellung spreche Menschen an, fügte die Bürgermeisterstellvertreterin hinzu.

Den Impuls zur Ausstellung gaben die Vereinsmitglieder Michael Schneider und Robert Miglioranzi. Schneider hielt dazu das Referat und erzählte dem Publikum seinen Weg zum passionierten Modelleisenbahner und Eisenbahngeschichtsforscher. Sein fundiertes Wissen über Planung, Bau, Gebäude, Betrieb, Kosten und vieles mehr wusste Schneider verständlich und höchst interessant zu vermitteln. Die Besucher der Eröffnungsveranstaltung nutzten anschließend die Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen und ließen sich zahlreiche Fragen von den Mitgliedern des Geschichtsvereins beantworten.

Ausstellung

Die Ausstellung „150 Jahre Eisenbahngeschichte in Mengen“ ist ab sofort bis 4. Juni jeweils am Samstag und Sonntag und zusätzlich am Pfingstmontag, 5. Juni, im Stadtmuseum Alte Posthalterei, Hauptstraße 96, jeweils von 14 bis 17 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei. Für Sonderführungen wird gebeten, mit Otto K. Linder, Telefon 0 75 72/24 58 Kontakt aufnehmen.

Informationen im Internet: www.mengen.de/de/leben-in-mengen/kultur-freizeit-sport/museen-ausstellungen/stadtmuseum