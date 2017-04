Bad Saulgau Die Zahl der Pilgerfreunde wächst stetig

Im Jahreskalender der Freunde und Förderer des Oberschwäbischen Pilgerwegs stehen zahlreiche Veranstaltungen, zu denen sich Interessierte anmelden können.

Kloster Sießen/Bad Saulgau (rrm) Bei der erweiterten Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde und Förderer des Oberschwäbischen Pilgerwegs zeigte sich die steigende Beliebtheit der Teilnahme an Veranstaltungen und eine zunehmende Mitgliederzahl. Das will der Verein durch weitere Ausschilderung der bereits gekennzeichneten gut 500 Kilometer an den insgesamt sieben verschiedenen Schleifen zwischen Beuron im Westen, Berkheim im Osten, Ulm im Norden und Wangen im Allgäu im Süden durch Verdoppelung bis zur Feier des zehnjährigen Bestehens 2018 zusätzlich beleben. Das gehe jedoch nicht ohne professionelle Hilfe von außen und bedeute einen finanziellen Kraftakt, betonte Vorsitzender Egon Oehler in seinem Referat. Damit wären dann 1058 Kilometer mit dem ovalen Logo, das einen zielstrebigen Pilger und den Text „Oberschwäbischer Pilgerweg“ zeigt, ausgeschildert. Mehr als ein historisches Ereignis nannte Pfarrer Jürgen Brummwinkel im geistlichen Impuls die Wichtigkeit von Ostern für uns anhand eines Bildes der beiden Jünger Jesu beim Gang zum Grab des Auferstandenen. Zur musikalischen Einstimmung und zwischen den Programmteilen zeigte der Preisträger im Landesentscheid bei „Jugend musiziert“, Jonas Welte aus Mengen, wie man mit vier Drumsticks Marimbaphone spielt.

Bild- und Filmmaterial von Wallfahrten im vergangenen Jahr, darunter die Pilgerreise über Ostern nach Rom und Assisi ließen die Erinnerungen an ein ereignisreiches Vereinsjahr aufleben, ebenso wie die detaillierte Berichterstattung von Schriftführerin Rita Oehler. Von einer guten Kassenlage zeugten die Zahlen, die Schatzmeister Klaus Burger vorwies. Den verantwortungsbewussten Umgang mit Geldern bewies dazu auch die Ausgabenplanung des Vorstands für 2017.

An Veranstaltungen stehen im Jahreskalender: 8. bis 12. Mai Pilgern in Oberschwaben und im Westallgäu in Zusammenarbeit mit dem Schönstattzentrum Aulendorf, 12. bis 14. Juni dreitägige spirituelle Pilgerwanderung in Oberschwaben, 19. bis 22. Juli Pilgertage an der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee, 15. August Pilgerwanderung an Mariä Himmelfahrt von Scheer nach Friedberg und am 3. Oktober Wanderexerzitien von Sigmaringen nach Engelswies. Anmeldungen bei Familie Oehler, Telefon 07581/2743.

Informationen im Internet: