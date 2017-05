Mengen Das Kreisverbandsjungendorchester spielt zur Krönung

Ensembles und Solisten der Bläserjugend stellen sich beim kreisweiten Tag der Bläserjugend sn zwei Standorten den jeweiligen vier Wertungsrichtern zur Prüfung und schneiden erfolgreich ab.

Hohentengen/Mengen – Die Bekanntgabe der Ergebnisse vom Wertungsspiel durch Heike Müller, Vorsitzende der Bläserjugend im Blasmusikverband Sigmaringen, bestätigte die Aussage des Kreisverbandsvorsitzenden Egon Wohlhüter, dass die Jugend in den Vereinen die Pflanzen sind, die es zu hegen und zu pflegen gilt. An zwei Orten stellten sich am vergangenen Samstag zahlreiche Heranwachsende und Jugendliche einem Gremium von jeweils vier Wertungsrichtern, die die erlernten musikalischen Fähigkeiten zu beurteilen hatten.

Als Ausrichter des diesjährigen Tags der Bläserjugend fungierten der Musikverein Göge-Hohentengen und die Städtische Musikschule Mengen. Während in Hohentengen vor allem Jugendblasorchester, Bläsergruppen und Percussionsensembles geprüft wurden, traten in Mengen Solisten, teilweise mit Klavierbegleitung durch Olga Balzer und Querflötenduos vor die Juroren. Im Vorfeld des jeweiligen Auftritts hatten alle Gelegenheit, mit ihren Lehrern und Leitern die Vortragsstücke nochmals durchzuspielen und notfalls kleine Korrekturen vorzunehmen.

Die Krone setzte das Kreisverbandsjugendorchester dem Tag der Bläserjugend mit einem ansprechenden Konzert in der Göge-Halle auf. Pfullendorfs Stadtmusikdirektor Thomas Stöhr, seit 20 Jahren musikalischer Leiter dieses Orchesters, hatte anspruchsvolle Werke aus der Feder verschiedener Komponisten des vergangenen Jahrhunderts für dieses Konzert zusammengestellt. Bei einem vorausgehenden Stehempfang, musikalisch eingestimmt von Jugendlichen der vereinseigenen Bläserschule, würdigte Vorsitzender Roland Längle die engagierte Arbeit aller Musiklehrer, Ausbilder und Dirigenten in der Jugendarbeit.

In einer Zeit, wo soziale Auseinandersetzungen und Diskussionen um Gewalt unter und an Kindern zum traurigen Alltag gehörten, sei seiner Meinung nach die Musik umso wichtiger, bemerkte Längle. Eingehend auf den Tag der Bläserjugend, an dem Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Kreisgebiet zusammenkommen, um gemeinsam zu musizieren, erlebe man, wie toll es sei, bei einem Musikverein zu sein, bemerkte Längle. „Wir brauchen keine Sozialarbeiter oder Mediatoren, wir haben auch so einen starken Zusammenhalt und bringen damit unseren wichtigen Beitrag zu Gesellschaft ein“, betonte Längle.

Als Heike Müller während der Konzertpause ans Rednerpult trat, stieg die Spannung unter den Anwesenden im Saal. „Mit gutem, mit sehr gutem und mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“, nur so lauteten die Prädikate, die Müller zu verteilen hatte. Die Solisten und Vertreter der Ensembles nahmen dazu ihre Urkunden in Empfang.

Den Schlussakkord der Veranstaltung nutzten Angehörige des Kreisjugendblasorchesters, um ihrem Chef für seine Tätigkeit in den vergangenen 20 Jahren zu danken. Harte musikalische und organisatorische Arbeit in unzähligen Stunden seien von Thomas Stöhr aufgebracht worden, um das Jugendorchester zu dem zu machen, was es heute ist, nämlich ein fester Klangkörper.

Prämierte Teilnehmer

Mit hervorragendem Erfolg: Musikvereine und –kapellen sowie Musikschulen aus Bad Saulgau, Pfullendorf, Herbertingen, Bad Saulgau, Wolfartsweiler, Marbach, Ertingen, Blochingen, Offingen, Mengen, Daugendorf.

Mit sehr gutem Erfolg: Ostrach, Hundersingen/Blochingen, Inzigkofen, Göge-Hohentengen, Ertingen, Boms, Mengen, Musikschule Sigmaringen, Bad Saulgau, Jugendmusikschule Mengen, Wald, Pfullendorf, Wolfartsweiler, Denkingen, Marbach, Weithart, Ertingen, Altheim. (rrm)