Mengen Bekenntnis zu Europa beim Neujahrsempfang der Stadt

Justizminister Guido Wolf spricht beim Neujahrsempfang der Stadt Mengen. Bürgermeister Bubeck bilanziert ein erfolgreiches Jahr 2016.

Ein klares Bekenntnis zu Europa, aber zu einem Europa der Regionen, legte Guido Wolf (CDU), Minister der Justiz und für Europa in der baden-württembergischen Landesregierung beim Neujahrsempfang der Stadt Mengen ab. Wolf kam auf Einladung von Bürgermeister Stefan Bubeck nach Ennetach ins Bürgerhaus und hielt dort den Festvortrag.

Mit einem Konzertmarsch stimmte der Musikverein des Mengener Teilorts Blochingen die zahlreichen Besucher und Ehrengäste auf die Veranstaltung ein. In Kürze zählte Bürgermeister Bubeck die wichtigsten Ereignisse und Infrastrukturprojekte im Stadtgebiet auf. „Für unsere Stadt war 2016 in jeder Hinsicht ein erfolgreiches Jahr“, bemerkte Bubeck. Nach einer ausführlichen Begrüßung blickte Bubeck zurück auf die terroristischen Anschläge, die Ungewissheit über die Gefahren und was noch auf uns zukommen mag. Deutschland als stabile Mitte Europas mit wirtschaftlichen Erfolgen, der geringsten Arbeitslosigkeit und dem größten Wohlstand; man habe den Eindruck, dies alles gerate ins Wanken. Die Bürger sorgten sich um ihre Zukunft und hätten das Vertrauen in die Politik verloren, stellte Bubeck fest. „Die Politik müsse ihre Orientierung und Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, um handlungsfähig zu bleiben. Ein „Aussitzen“ oder „Weiter so“ kann es nicht mehr geben, rief der Bürgermeister dem Publikum zu. Um das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Freiheit zu wahren, müssten Prioritäten gesetzt werden. Wörtlich sagte Bubeck: „Kein rechtschaffener Staatsbürger beschwert sich, wenn er zu seiner eigenen Sicherheit kontrolliert wird“.

Er ziehe den Hut vor den Einsatzkräften, die ihr Leben für unsere Sicherheit aufs Spiel setzen. Ihnen sollte man dankbar sein und den allergrößten Respekt aussprechen, anstatt sie zu kritisieren.

Eingehend auf Europa bekannte Stefan Bubeck, ein überzeugter, aber von der Entwicklung der vergangenen Jahre enttäuschter Europäer zu sein. Obwohl die Entwicklung Europas eine Erfolgsgeschichte sei, die ihresgleichen suche, beherrschten negative Schlagzeilen die öffentliche Wahrnehmung Europas. Damit leitete Bubeck auf den Festvortrag von Guido Wolf über, dem dieser den Leitsatz „Europa vom Kopf auf die Füße stellen – für ein Europa der Regionen“ gab. In einer umfassenden Analyse der EU, sowohl im positiven, wie auch im negativen Sinn, beklagte Wolf die Uneinigkeit zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, wenn es um Pflichten gehe. Das habe gerade die Flüchtlingskrise gezeigt, in der viele Nachbarstaaten Deutschland allein gelassen hätten. Am Beispiel des Berlin-Attentäters Amri wies Wolf auf die Schwachstellen in den Sicherheitssystemen hin und forderte eine europäische Sicherheitsarchitektur mit zentralem Strafregister. Eben diese Schwachstellen dürften nicht unter den Tisch gekehrt, sondern müssten offen genannt werden, sagte der Minister. Ein weiteres Hindernis am Funktionieren sei der Bürokratismus, der Europa nicht gut tue. Was in den Ländern, und vor allem dort besser erledigt werden könne, das solle auch dort erledigt werden. Spontan Beifall erhielt Wolf für den Ausspruch: „Was in Ennetach erledigt werden kann, muss nicht in Mengen erledigt werden“.

Unter Bezug auf die 2017 anstehenden Wahlen in Frankreich, in den Niederlanden und in Deutschland sprach Wolf von einem Jahr, das schwierig werden könne. Trotz allem sei und bleibe er ein leidenschaftlicher Europäer.

Traditionsgemäß ehrt die Stadt Mengen beim Neujahrsempfang nicht nur Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben, sondern auch Personen von außerhalb, die Mengen in besonderer Weise in der Welt bekannt gemacht haben. Stadtbrandmeister Frank Seeger, Feuerwehrsergeant Didier Bartz, Kunstsachverständiger Peter Bronner, Filmemacher und Oscarpreisträger Alex Schaad und der Journalist und Publizist Leo Wieland erhielten die Verdienstmedaille in Silber der Stadt Mengen.

Mit der Europahymne, gespielt vom Musikverein Blochingen, endete der offizielle Teil des Neujahrsempfangs.