Mengen Autokollision an Straßenkreuzung

In Mengen überquert ein Porschefahrer die Beizkofer Straße und nimmt einer Citroen-Fahrerin die Vorfahrt.

Mengen – An der Kreuzung Beizkofer Straße/Königsberger Straße ist es am Mittwoch gegen 11.45 Uhr zu einer Autokollision gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte dort ein Porsche-Fahrer, von der Königsberger Straße kommend, die Beizkofer Straße überquert und dabei die Vorfahrt missachtet. So prallte der Fahrer frontal in die linke Fahrzeugseite eines Citroen, dessen Fahrerin stadteinwärts unterwegs war. Der Citroen wurde durch den Aufprall um 180 Grad gedreht und kam in entgegengesetzter Richtung am Gehsteig zum Stehen. Die Insassen des Autos aber blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge waren trotz des hohen Unfallschadens noch fahrtüchtig. Der Schaden wird auf 20 000 Euro geschätzt.