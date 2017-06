Sigmaringen 24-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto

Der junge Fahrer hat sich hinter einem Lastwagen verschätzt und kommt kurz vor der Landesstraße 456 beim Abbremsen von der Fahrbahn ab und verunglückt, so die Polizei.

Sigmaringen – Überschlagen hat sich der Audi eines 24-Jährigen, der Fahrer hatte die Geschwindigkeit eines Lastwagens überschätzt, musste stark abbremsen, überfuhr dabei einen Leitpfosten, sein Auto kam erst auf einer angrenzenden Böschung auf dem Dach zum Stillstand. Nach Polizeiangaben kam der Fahrer mit dem Schrecken davon. Er war am Dienstag gegen 23 Uhr, auf der Bundesstraße 313 von Meßkirch in Richtung Sigmaringen fahrend, kurz vor der Überleitung auf die Landesstraße 456 auf den Lastwagen dicht aufgefahren und deshalb ins Schleudern geraten. Der Schaden an seinem Wagen liegt bei 10 000 Euro.