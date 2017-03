Leibertingen Zwei neue Mitglieder in der Feuerwehrabteilung

Die Feuerwehrabteilung Kreenheinstetten ist gewachsen. Bei der Hauptversammlung wurden Jonah Keller und Mario Füssel per Handschlag in die Reihen der Aktiven aufgenommen.

Leibertingen-Kreenheinstetten – Abteilungskommandant Josef Steidle von der Feuerwehrabteilung Kreenheinstetten hat im vergangenen Jahr nach Alarmierungen auf durchschnittlich zwölf Kräfte bei Einsätzen zählen können. "Das ist für unsere Verhältnisse ganz gut", zog Steidle bei der Hauptversammlung erfreut Bilanz. Insgesamt hat die Wehr 46 Mitglieder, davon 35 Aktive und elf Kameraden in der Altersabteilung. Jonah Keller und Mario Füssel, der aus der Jugendfeuerwehr kam, wurden in der Versammlung mit dem rituellen Handschlag in die Reihen der aktiven Wehr aufgenommen. Nun sind noch zwei Nachwuchskräfte in der Jugendfeuerwehr.

Oliver Müller konnte etwa ein Viertel der Aktiven für fleißigen Probenbesuch, das heißt höchstens eine Fehlprobe, ehren: Reinhard Teufel, Kevin Braun, Achim Füssel, Josef Steidle, Nadine Steidle, Martin Keller, Fabian Steidle, Mario Füssel und Jonah Keller. Beförderungen werden in der Hauptversammlung der Gesamtwehr am 8. April in Leibertingen ausgesprochen. Sieben Kameraden werden dort auch in die Altersmannschaft übernommen. "Sie sind immer noch gern gesehen, zu jedem Anlass", betonte Steidle.

Für 2017 ist vorgesehen, dass je eine Probe mit den Abteilungen der anderen Teilorte sowie mit der Gesamtfeuerwehr organisiert wird. Dies geschehe auch nach Anregung von Bürgermeister Armin Reitze. Die Terminierung von Proben sowie die Suche nach geeigneten Probeorten mit entsprechenden Übungsaufgaben sei zunehmend schwierig, machte Steidle deutlich.

Im vergangenen Jahr wurde die Feuerwehr neun Mal durch Brandmeldeanlagen alarmiert. Steidle sagte, man müsse stets davon ausgehen, dass es einen wichtigen Grund gibt, wenn solche Anlagen auslösen. Deshalb müsse man auf diese Alarme ebenso schnell reagieren, wie auf andere. Wegen eines Wasserrohrbruchs musste ein Keller ausgepumpt werden. Bei zwei Einsätzen ging es um die Suche einer vermissten Person. Hierzu bemerkte Steidle, dass die Koordination bei Suchaktionen noch verbessert werden sollte. Für die Beteiligung am Volkstrauertag wünscht sich Steidle mehr aktive Vereine: "Es gibt nicht nur die Feuerwehr und Musik!" Auch der Maibaum wird von der Feuerwehr aufgestellt. Dazu merkte Ortsvorsteher Guido Amann an: "Ich bin der Meinung, dass man den Maibaum dieses Jahr auf dem Dorfplatz aufstellt." Amann machte das Angebot, dass für die Bewirtung der Vorraum der Halle oder die ganze Halle zur Verfügung gestellt werden könnte.

