Leibertingen Windpark: Gemeinderat beauftragt wegen Bürgerinitiative "So it" einen Fachanwalt

Windpark: Gemeinderat beauftragt wegen Bürgerinitiative "So it" einen Fachanwalt

Bürgermeister möchte Antrag von Bürgerinitiative gegen Windkraft prüfen lassen.

Zur rechtlichen Prüfung des Antrags der Bürgerinitiative "So it" auf einen Bürgerentscheid schaltet die Gemeindeverwaltung Leibertingen nun einen Fachanwalt ein. Dies beschloss das Gremium bei drei Gegenstimmen.

Wie berichtet, trauen die in der Initiative zusammengeschlossenen Bürger der vorläufigen Absage von Reg.en über den Stop des Windpark-Projekts zwischen Leibertingen und Meßkirch nicht. Mit einer Unterschriftensammlung traten sich für die Beantragung eines Bürgerentscheids an. 786 Unterschriften von Bürgern der Gemeinde wurden an Hauptamtsleiter Siegfried Müller übergeben. Bürgermeister Armin Reitze wollte nun das Rechtsanwaltsbüro für Verwaltungsrecht Kai-Markus Schenek aus Stuttgart einbeziehen. Im Rat entfachte dies eine sehr rege Diskussion. Reitze verwies auf die Formalitäten, er möchte eine rechtliche saubere Bewertung, dies sei der Grund dazu ein Fachanwalt einzuschalten, sagte er.