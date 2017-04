Leibertingen Windpark-Gegner zielen weiter auf Bürgerbegehren ab

Der geplante Windpark im Bereich von Leibertingen, Rohrdorf und Kreenheinstetten macht vielen betroffenen Bürgern weiterhin große Sorgen. Rund 80 Besucher kamen zu einre dritten Informationsveranstaltung. Ziel ist es, genügend Unterschriften für ein Bürgerbegehren zum geplanten Windpark zu sammeln.

Großes Interesse haben etwa 80 Besucher der dritten Veranstaltung für das Bürgerbegehren zum geplanten Windpark in der Wildensteinschule Leibertingen gezeigt. Anita Kleiner eröffnete die Informationsveranstaltung. Generelle Bedenken äußerten Markus Braun und Klaus Buck in einer Präsentation zur Effektivität und Nutzen von Windkraft. Weil man die Energie nicht speichern könne, seien weitere Windkrafträder zurzeit für eine wirkliche Energiewende nicht sinnvoll. 35 bestehenden Pumpspeicherkraftwerken stünden Tausende benötigte gegenüber. Energiesparen wäre machbar, sagte Braun. Windkraft könne zurzeit weder Atomkraft noch Kohle ersetzen. Bei Engpässen beziehe man noch Atomstrom aus Frankreich. Brauns Fazit: "Der Nutzen der Windenergie für die Energiewende ist kaum vorhanden." Die Anlagen seien nur durch die massiven Subventionen rentabel. Geldanlagen in Windkraft erwiesen sich für viele Anleger als unsicher. Anleger bei den Windrädern in Renquishausen hätten bisher noch keine Auszahlungen erhalten – das habe er persönlich erfahren.

Dass die Betreiberfirma ihre Kalkulation "auf heiße Kante" machte, werde auch in den Verträgen sichtbar. Verpächter erhalten keine feste Pacht, diese sei vom Ertrag des Windrads abhängig. Außerdem müsse der Verpächter selber für Ausgleichsflächen sorgen oder Ökopunkte kaufen. Ein Windkraftrad benötige eine Fläche von einem dreiviertel Hektar. Wald müsse gerodet, Zufahrtswege müssten verbreitert, große Flächen müssten freigehalten werden. 800 Lastwagenfahrten fallen in der Bauphase je Windrad an, die Wegenutzung werde auf Baufahrzeuge beschränkt.

Der zu erwartende Geräuschpegel sei grenzwertig. Schattenwurf einer Anlage könne bis zum 15-fachen der Höhe betragen. Sonniges Wetter und rotierende Flügel ergäben einen "Disko-Effekt". Nachts beleuchten Leuchtfeuer die hohen Türme. Ein stark verändertes Landschaftsbild könnte nicht nur Urlauber abschrecken. Immobilienwerte könnten sinken; die Nachfrage nach Baugebieten könnte zurückgehen. Veränderungen und Gefahren für Tier- und Pflanzenwelt folgten. "Was ist da gewonnen?", fragte Klaus Buck.

Lothar Braun-Keller kritisierte, dass die Veranstaltung zu einseitig berichte. Er hätte gern einen Vertreter von EnBW zu diesem Thema gehört, um auch die andere Seite zu präsentieren. Lothar Bix sprach als Vorstand der Segelflieger. Der Segelflugplatz sei durch die Nähe zu Windrädern gefährdet. Egon Hafner erklärte, er sehe keinen Grund für die Rücknahme des Nutzungsvertrags durch die Gemeinde. Ohne Gemeinde könnten immer noch zehn bis zwölf Anlagen gebaut werden. Die Flächen seien festgelegt und die Gemeinde sollte auf diese Einnahmen, bis zu 60 000 Euro, nicht verzichten. Klaus Bucks schlug vor, die Grundsteuer zum verlässlichen Ausgleich für entgangene Einnahmen um 50 zu erhöhen. Eine Anfrage kam zu den Anfahrtswegen, die sicher belastet werden. Bürgermeister Armin Reitze antwortete auf die Frage, wer beschädigte Wege bezahle, mit der Gegenfrage: "Wer hat es bisher bezahlt?" Altbürgermeister Heinrich Güntner äußerte sein Unverständnis für die Planung dieses Windparks. Güntner verwies auf den Naturpark Obere Donau: "Unser Reichtum ist die Natur, unser Kapital ist die Natur, ist die Gemeinschaft des Naturparks Obere Donau."

Das Bürgerbegehren

Das Bürgerbegehren wendet sich gegen den Abschluss des Nutzungsvertrags zur Errichtung von Windkraftanlagen im Flächennutzungsplangebiet Windkraft Meßkirch-Leibertingen mit der Firma "Reg.En", regenerative Energien. Die gemeindeeigenen Flächen von Leibertingen sollen der Firma "Reg.En" nicht verpachtet werden. Die Gemeinde hatte in einem zweiten Anlauf mit einer Stimme Mehrheit für einen Vertrag gestimmt. Die Initiative für das Bürgerbegehren rechnet mit weiteren Grundbesitzern, die keinen Pachtvertrag unterschreiben.