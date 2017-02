Meßkirch Windkraftnutzung: Klaus Harter von Bündnis 90/Die Grünen wirbt für Bürgerwindanlagen

Mit großem Interesse und einer gewissen Sorge verfolgen die Grünen im Kreis die aktuelle Diskussion um den Windpark Meßkirch-Leibertingen. In einigen Gemeinden im Landkreis werd um die Errichtung von Windkraftanlagen heftig gerungen, so auch in der Gemeinde Leibertingen. Der Kreisverband stehe auf der Seite der Befürworter und unterstütze unter anderem Bürgermeister Armin Reitze in seinen Bemühungen, der Gemeinde Leibertingen zusätzliche Einnahmen zu sichern, sagt Klaus Harter, Kreisvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen.

„Die Gemeinde Leibertingen und die Stadt Meßkirch haben mit als die ersten Kommunen im Kreis Vorranggebiete für die Windkraft ausgewiesen, um einen Wildwuchs von Windkraftanlagen vorzubeugen. Das nun ein ein Windkraftanlagen-Betreiber, wie die Reg.En kommt und genau in diesem Gebiet Anlagen eventuell bauen möchte, sei vorhersehbar gewesen. In der Entscheidung im Gemeinderat in Leibertingen gehe es deshalb auch nicht mehr um die Windkraft an sich, sondern nur noch darum, ob die Gemeinde durch Ihre Grundstücke finanziell von den Anlagen profitieren kann oder eben nicht. „Der Betreiber ist auf die Grundstücke der Gemeinde nicht angewiesen und durch eine Ablehnung des Gemeinderats kann der Bau von Windkraftanlagen nicht verhindert werden“, betont der Kreisvorsitzende. Auf der anderen Seite sei die Gemeinde aufgrund der steigenden Ausgaben, auf zusätzliche Einnahmen angewiesen, die auch noch, wie in diesem Falle, ohne größeren Aufwand fließen würden. „Die Patt-Situation im Leibertinger Gemeinderat ist ein Zeichen für das Fortschreiten des Postfaktischen auch im lokalen Bereich. Fakten und Tatsachen werden, zugunsten eines unbestimmbaren Bauchgefühls nicht mehr zu Kenntnis genommen“ so Harter.

Ja, Windkraftanlagen veränderten das Landschaftsbild. „Aber im Unterschied zu anderen Energiequellen, allen voran natürlich die Atomkraft, könnten Windkraftanlagen einfach abgebaut werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Investoren und Anlagenbauer müssten sogar Rückstellungen nachweisen, dass der Abbau einer Windkraftanlage finanziert werden kann. „Eine wichtige grüne Forderung gilt der Möglichkeit, Bürger zu beteiligen, jedoch nicht nur ab einem frühen Planungsstadium, sondern auch in Form von finanziellen Anteilen an den Anlagen, zum Beispiel in Form von Bürgerwindkraftanlagen.“ Auch wäre die Beteiligung der Bürger in Form von regionalen Windkraftfonds durch die regionalen Banken über die Stadtwerke oder andere Betreiber denkbar.

Dadurch erhielte die Akzeptanz der Anlagen in der Bevölkerung einen starken Auftrieb. „Wenn der investitionsbereite Bürger weiß, dass jede Umdrehung des Rads auch etwas in seinem Geldbeutel hinterlässt, sieht so ein Windrad doch gleich ganz anders aus und schafft auch an windig-regnerischen Tagen einen Ausgleich der Gefühle“, argumentiert Harter. Und: „Jeder Euro, der von den Anlagen hier im Kreis verbleibt, ist nicht nur ein Gewinn für den einzelnen Bürger, sondern bedeutet Wertschöpfung hier vor Ort und für unseren Kreis.“

Ohne den Bau von Bürgerwindanlagen fließe der Gewinn zumeist wieder aus dem Kreis ab. „Wir sind uns sicher, investitionsbereite Bürgerinnen und Bürger finden sich hier im Kreis sehr viele, vor allem bei dem aktuellen Zinsniveau. Aus diesen Gründen fordern die Grüne im Kreis die Möglichkeit von finanziellen Bürgerbeteiligungen an dem geplanten Windpark Meßkirch-Leibertingen“, stellt Harter im Namen des Kreisverbands fest.

Ratsentscheidung

Nachdem Leibertingens Bürgermeister Armin Reitze Widerspruch gegen den Ratsentscheid eingelegt hatte, infolge dessen die Verpachtung gemeindeeigener Flächen an die Firma Reg-EN abgelehnt wurde, kommt das Thema am Montagabend erneut auf die Tagesordung des Gemeinderats. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Leibertinger Dorfgemeinschaftshaus. (mos)