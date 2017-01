Leibertingen Windkraft: Gemeinderat kippt Nutzungsvertrag mit Firma Reg.EN

Der Leibertinger Gemeinderat hat sich mit einem Patt gegen den Nutzungsvertrag mit der Firma Reg.EN ausgesprochen. Gegen diesen Beschluss will Bürgermeister Armin Reitze ein Veto einlegen, sofern das möglich ist. Denn: Der Gemeinde gingen so Einnahmen verloren.

Leibertingen – Mit einem Patt von drei Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung hat sich am Dienstag der Leibertinger Gemeinderat dagegen ausgesprochen, einen Nutzungsvertrag mit der Firma Reg.EN – Regenerative Energien – zu schließen. Bürgermeister Armin Reitze kündigte daraufhin an, dass er die Möglichkeit prüfen werde, gegen dieses Votum sein Veto einzulegen. Er sieht durch den Beschluss die Interessen der Gemeinde geschädigt. Durch den Verzicht auf einen Vertrag entgehen der Gemeinde, so argumentierte Reitze, deutliche Einnahmen.

Zwischen Rohrdorf und Leibertingen soll ein Windpark entstehen. Die Verwaltungsgemeinschaft, bestehend aus den Gemeinden Leibertingen und Sauldorf sowie aus der Stadt Meßkirch, hat durch die Schaffung eines "Sondergebietes Windkraft" im Rahmen eines Teilflächennutzungsplanes dafür die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Dieses Sondergebiet umfasst eben jenes Waldgebiet zwischen dem Meßkircher Stadtteil Rohrdorf und Leibertingen. Armin Reitze beschrieb diesen rechtlichen Rahmen sehr ausführlich. In dem Windpark-Gebiet befinden sich Grundstücke zahlreicher Eigentümer, darunter auch forstwirtschaftlich genutzte Flächen der Gemeinde Leibertingen.

Mit zahlreichen Grundstücksbesitzern habe der norddeutsche Investor bereits Nutzungsverträge abgeschlossen. Reitze: "Obwohl die Firma auch ohne unsere Grundstücke ihre Windkraftanlagen errichten könnte, möchte sie solche Verträge auch mit Meßkirch und Leibertingen abschließen." Für die Firma böte sich dadurch die Möglichkeit, ihre Standortplanung zu optimieren und die Gemeinde könnte von den Pachtzahlungen profitieren, selbst wenn sich über dem Gemeindegrund kein Windrad drehen sollte. Je nach den Rahmenbedingungen könnte Leibertingen pro Jahr mindestens zwischen 30 000 und fast 60 000 Euro einnehmen. Die Einnahmen würden sich noch deutlich erhöhen, wenn auf Gemeindegrund eines der 18 möglichen Windräder installiert würde.

Weitere Informationen Kommentar zur Windkraft: Suche nach dem Haar in der Suppe

Bevor der Gemeinderat über das Thema diskutieren konnte, mussten sechs Räte wegen Befangenheit von der Diskussion ausgeschlossen werden. Sie waren nach Feststellung der Verwaltung durch die Verwandtschaft zu direkt Betroffenen oder in einem Fall als früherer Eigentümer, der "noch Auswirkungen zu erwarten habe, befangen – so die Begründung in der Verwaltungsvorlage. Damit konnte sich nur der halbe Gemeinderat an der Diskussion beteiligen. Die beiden Gegenpositionen wurden von Armin Beck und Ulrich Schmidt vertreten. Während sich Schmidt voll hinter den Vorschlag der Verwaltung stellte, den Vertrag abzuschließen, wandte sich Armin Beck völlig dagegen: "Die Gemeinde kann auf die 58 000 Euro verzichten, Geld ist zweitrangig, mir geht es um die Belastung der Bevölkerung durch die Windanlagen."Auf Anregung von Thomas Frick und mit Unterstützung von Klaus Buck diskutierte der Rat dann noch intensiv Vertragsdetails. Kurz vor 23 Uhr kam es dann zu dem Patt.