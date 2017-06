Leibertingen Vorerst kein Bürgerbegehren in Sachen Windpark

Zwei formaljuristische Hürden sind dafür verantwortlich, das den von der Bürgerinitiative „So it!“ geforderten Bürgerentscheid zum Windpark stoppt. Dennoch hat sich am Montag der Gemeinderat nicht zu einer formellen Ablehnung entschlossen. Das Gremium vertagte die Entscheidung und sucht nach einer Verhandlungslösung.

Denn ein Ja zu dem Bürgerentscheid wäre in jedem Fall rechtswidrig gewesen. Das geforderte Ziel, einen bereits geschlossenen Vertrag ohne Ausstiegsklausel zu beenden, sei rechtlich nicht haltbar, wie ein Fachanwalt während der Sitzung feststellte.

Um was geht es? Der Gemeinderat Leibertingen hatte Anfang Februar einem Vertrag zwischen der Gemeinde und der Firma Reg.En zugestimmt. Darin wird geregelt, dass die Kommune ihre 70 Hektar Waldland im Windpark-Gebiet zur Verfügung stellt. Damit, so die Verwaltung, wäre sichergestellt, dass die Rathauskasse an den Einnahmen durch den Betrieb der Windräder beteiligt werden würde. Die Rede war damals von rund 50 000 Euro pro Jahr. Der Vertrag war in der ersten Sitzung an der Patt-Abstimmung gescheitert. Darauf legte Bürgermeister Armin Reitze Widerspruch ein. Die Abstimmung wurde wiederholt und dieses Mal gab es eine knappe Mehrheit für die Vertragsunterzeichnung.

Vor allem Ratsmitglieder aus Thalheim und die Bürgerinitiative liefen gegen diesen Vertrag Sturm. Sie sind gegen den Windpark an sich und wehren sich dagegen, dass die Gemeinde Flächen zur Verfügung stellt. Deshalb fordert die Bürgerinitiative einen Bürgerentscheid mit dem Ziel, den bereits rechtskräftig vom Rathauschef unterzeichneten Vertrag zu kündigen.

In den beiden erwähnten Abstimmungssitzungen erklärte Armin Reitze mehrfach, dass es nicht um die Frage „Windpark ja oder nein“, sondern nur um die Frage gehe, ob die Kommune an den zu erwartenden Geldeinnahmen partizipieren kann oder nicht. War dieser Sachverhalt den 744 Bürgern klar, die sich per Unterschrift für einen Bürgerentscheid ausgesprochen haben, oder waren viele von ihnen der Meinung, es ginge um eine Abstimmung für oder gegen den Windpark an sich? Während die Vertreter der Bürgerinitiative, Tobias Stekeler und Markus Braun, meinten, sie hätten intensiv aufgeklärt und von wenigen Ausnahmen abgesehen hätte jeder gewusst, was er da unterschreibt, gab es auch andere Einschätzungen. Nicht nur Armin Reitze und Ratsmitglied Uli Schmidt argwöhnten, dass nicht jedem Unterzeichner klar gewesen sei, was er da unterschreibt.

In dieser Einschätzung bekamen sie Schützenhilfe von kompetenter Seite. Im Auftrag der Gemeinde hatte der Stuttgarter Verwaltungsjurist Kai-Markus Schenek die Unterlagen der Bürgerinitiative geprüft. Er hält es für einen Formfehler, dass der „stoffliche Zusammenhalt“, also die Verbundenheit des Textes zum Bürgerbegehren mit einer ausführlichen Erklärung, nicht erkennbar sei. Aber selbst wenn es diesen Formfehler nicht gegeben hätte, wäre das das Bürgerbegehren nicht rechtmäßig. Anwalt Schenek erklärte dazu im SÜDKURIER-Gespräch: „Die Firma Reg.En GmbH hat sich wegen der Milane zwar aus dem Windpark zurückgezogen. Der Vertrag besteht aber nach wie vor.“ Die Gemeinde könne ihn nicht von sich aus kündigen. Genau das aber fordere das Bürgerbegehren. Weil das aber eine rechtswidrige Forderung sei, sei der gesamte Bürgerentscheid nicht rechtens. Der Gemeinderat müsste eigentlich schon deshalb seine Zustimmung zu dieser Form der Bürgerbeteiligung verweigern.

Wie geht's weiter?

Durch die Vertagung des Beschlusses über den Bürgerentscheid hoffen Gemeinderat und Verwaltung auf eine Verhandlungslösung. Mit Immo Müller, dem Reg.En-Firmeninhaber, soll darüber gesprochen werden, dass Reg.En von sich aus den Vertrag löst. Dann könne, so Armin Reitze, in einem Bürgerentscheid abgestimmt werden, ob die Gemeinde das Auflösungsangebot annehmen soll. (hps)