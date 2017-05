Leibertingen Turnverein leistet effektive Arbeit im Kerngeschäft

Der Turnverein Leibertingen hat bei der Jahresversammlung eine durchweg positive Bilanz gezogen. Der Verein erreicht jede Altersgruppe im Dorf von eineinhalb bis 86 Jahren.

Leibertingen (hps) Gute Finanzen, keine Personalsorgen und reges öffentliches Interesse an den Vereinsangeboten. Das ist auf den Nenner gebracht die Bilanz des Turnvereins Leibertingen, die im Rahmen der Jahresversammlung im Schützenhaus vorgestellt wurde.

Für Bürgermeister Armin Reitze ist es ganz klar, warum der Turnverein so gut läuft. Der Rathauschef analysierte: „Der Turnverein tritt nach außen nicht sehr in Erscheinung, sondern macht eine effektive Arbeit in seinem Kerngeschäft, dem Sport.“

Der Verein verfügt über verschiedene Abteilungen und erreicht damit jede Altersgruppe im Dorf von eineinhalb bis 86 Jahren. Das geht aus der Statistik hervor, die Oberturnwartin Silke Biselli-Jäger vorstellte. Diese Gruppen werden pro Woche von rund 155 Teilnehmern besucht. „Wir haben auch viele Teilnehmer aus Buchheim“, sagte sie.

Wie gut das zwischenmenschliche Klima innerhalb der Vorstands ist, wurde bei der Nachwahl für eines der beiden Vorstandsmitglieder deutlich, die zusammen das „Kassenteam“ bilden. Corinna Frick schied aus dem Kassenteam aus und wurde von Bernd Knittel abgelöst. Turnerchef Timo Fecht bescheinigte der bisherigen Vorstandsfrau „absolute Zuverlässigkeit“ und meinte im Blick auf die Tätigkeiten Fricks in anderen Vereinen: „Lass dich nicht verheizen.“ Eine besondere Ehrung gab es auch für Silke Biselli-Jäger. Ebenso wie Corinna Frick gehört sie seit Kindesbeinen dem Turnverein an und arbeitet seit elf Jahren im Vorstand mit. Timo Fecht würdigte auch in diesem Fall die intensive Verbundenheit mit dem Verein und die Bereitschaft, viel Freizeit für die Arbeit im und für den Verein einzubringen.

Das Finanzpolster des Turnvereins erlaubt es dem Club, sich Gedanken über den Kauf von einer Niedersprungmatte und einer Weichbodenmatte im Wert von zusammen rund 10 000 Euro zu machen. Die bisherigen Matten sind, erläuterte Fecht, bereits seit rund 20 Jahren in Gebrauch. Der Turnverein Leibertingen besteht derzeit aus 181 Mitgliedern, von denen 96 Kinder oder Jugendliche sind.