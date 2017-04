Leibertingen Turbulenzen in der Guggenmusik: Neuer Vorsitzender dringend gesucht

Matthias Schwanz will sein Amt als Vorsitzender der Guggenmusik Leibertingen niederlegen – ein Nachfolger findet sich allerdings nicht. Er muss das Amt nun kommissarisch für ein Jahr weiterführen und übt deutliche Kritik an den Mitgliedern.

Leibertingen (xk) Dramatisch, turbulent, drei Stunden Dauer: Das fasst die Hauptversammlung der Guggenmusik Leibertingen im Schulungsraum der Feuerwehr zusammen. Sehr schwierig war es für Wahlleiter Martin Braun, Vorsitzender der Zimmengilde, die Vorstandsposten neu zu besetzen. Vorsitzender Matthias Schwanz wollte nicht mehr weiter machen und nannte berufliche und private Gründe. Zudem lasse die allgemeine Mitarbeit in den Reihen von 38 Mitgliedern sehr zu wünschen übrig. Sehr enttäuscht sei er über die negative Entwicklung des Getränkekontos im vergangenen Jahr.

Nach vielen Vorschlägen mit gleichzeitigen Absagen konnte kein Nachfolger gefunden werden. Der Satzung zufolge muss Schwanz das Amt nun kommissarisch für ein Jahr weiterführen. Bei der Suche nach einem Stellvertreter wiederholte sich die Prozedur, denn Natalie Paul trat auch zurück. Notgedrungen war schließlich der 18-jährige Michael Schmid bereit, das Amt zu übernehmen. Die restlichen fünf Mitglieder im Vorstand waren bereit, ihr Amt für zwei Jahre weiterzuführen.

Einstimmig gewählt wurden Schriftführerin Chantal Banzer, Kassiererin Sandra Rettig, Beisitzer Steffi Braun und für Ralf Buck wurde Tobias Frei gewählt. Im Amt bestätigt wurde der musikalische Leiter Benjamin Wolf. Er übte in seinem Bericht ebenfalls Kritik an dem schlechten Probenbesuch, eine Aussprache sei dringend erforderlich. Eine wichtige Angelegenheit für Wolf ist die Suche nach einem geeigneten Stellvertreter an seiner Seite, sein Traum sei es, einen Auftritt in der Schweiz zu planen, Freundschaften sind ja schließlich vorhanden.

Über ein Plus in der Vereinskasse berichtete Sandra Rettig. Neu eingetreten ist Steffen Frei, er übte am Schluss der Versammlung Kritik: Ihm habe die Disziplin während der Aussprachen überhaupt nicht gefallen.