Leibertingen Start für Saison am eigenen Hang

Neuschnee! Der Skiclub Kreenheinstetten hat am eigenen Skihang mit Kursen die Skisaison gestartet.

Der Skiclub Kreenheinstetten hat nach den Schneefällen an Dreikönig den Liftbetrieb aufgenommen. Für den ersten Tag wurden bereits 50 Liftkarten verkauft. Munteres Treiben auch am Samstag und Sonntag zu sehen, teilt der Verein mit. Drei Skikurse für Kinder sind in verschiedenen Stufen im Angebot und einer für Erwachsene.

Während die Anfänger auf flacherem Gelände verschiedene, stetig aufbauende Aufgaben erledigten, konnten die Fortgeschrittenen auch den Lift benutzen. Der Skiclub ist mit erfahrenen Skilehrern gut ausgestattet. Die jüngste Schar wurde vom Ehepaar Julia und Stefan Koppenberg im Team mit pädagogisch gut durchdachten aufbauenden Aufgaben spielerisch an den Umgang mit den Skiern gewöhnt. Dabei halfen aufgestellte große Tafeln mit Asterix und Obelix sowie zahlreiche Markierungen und andere Hilfsmittel für deutliche Signale. Zwei Stunden hielten die Kleinen wacker durch. Eine Mutter bemerkte: "Die sind heute Abend bestimmt müde."

Gerhard Volk ist Vorsitzender im Bereich Sport und Sportwart alpin. Er erklärte Vorteile des Skigeländes: "Der Skihang ist auch mit wenig Schnee befahrbar, weil sich darunter Wiese ohne Steine befindet." Der Verein baut jedes Jahr die kleine Liftanlage auf. Kosten fallen durch den TÜV, Versicherung und Betriebskosten an. Es gab schon ein Jahr, an dem der aufgebaute Lift gar nicht fahren konnte. Die Kosten blieben dennoch. So hofft man auf weitere schöne Tage, an denen gefahren werden kann. Warum gibt es dieses Angebot? Man legt Wert darauf, ein sportliches Angebot für das Dorf und Umgebung bereit zu halten. Besonders die Kinder profitieren davon. So manche wünschten sich doch zu Weihnachten Skier oder Snowboards, die nun in Einsatz kommen können.

Zu weiteren Aktivitäten wie Ausfahrten, Wettbewerben, das Vereinsleben und Kontaktmöglichkeiten finden Interessenten weitere Informationen unter www.ski-club-kreenheinstetten.de