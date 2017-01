Leibertingen-Kreenheinstetten Sieben Guggenmusiken in ihren fantasievollen Kostümen geben alles

Sieben Guggenmusiken in ihren fantasievollen Kostümen geben alles

Das Guggenmusiktreffen anlässlich des Geburtstags der Kreenheinstettener Gugge-hoi mit Gruppen aus Nah und Fern kommt gut beim Publikum an. Besonders die bunten Kostüme begeisterten das Publikum.

Sieben Guggenmusiken aus Nah und Fern brachten den Ulrich-Megerle-Saal in Kreenheinstetten mehrfach zum Beben. 35 Jahre Guggenmusik Gugge-hoi waren der Anlass für das Guggetreffen. Zu Beginn der Veranstaltung wurde beim Zunftmeistertreffen die Reihenfolge des Auftritts ausgelost. Als erste Gruppe sorgten die Bad Bulls aus Güttingen für eine perfekte Eröffnung des Programms. Der Saal war nicht bestuhlt. So wippte und wogte die Menge der Zuschauer im Takt der Rhythmen. Eine Gruppe junger Damen tanzte sogar Choreografien zur Musik.

Als zweiter Programmpunkt war die Garde der Waldgeisterzunft Kreenheinstetten angesetzt. Die Gruppe zeigte einen wunderbaren Showtanz in fernöstlichen Kostümen auf und wurde dafür mit reichlich Applaus belohnt. Außerhalb der Aufführungen heizte den Gästen DJ Kaufe immer wieder kräftig ein. Die Guggenmusik Noten-Chaoten aus Weilheim war zwar ein kleiner Haufen, hatte aber großen Sound. Die peppigen Kostüme erinnerten an die Fünfzigerjahre. Josef Steidle, ein Gugge-hoi-Mitglied der ersten Stunde, bemerkte anerkennend: "Sie haben wirklich gut gespielt."

Die Gruppe Jongner Zigeiner aus Jungnau bei Sigmaringen kam anschließend zum Zug. Sie hatten kein Problem, die Bühne zu füllen. Die großen Trommeln blieben bei allen Gruppen vor der Bühne. Der Einmarsch erfolgte immer quer durch den Saal. Die Jongner Zigeiner sind altbekannte Freunde der Veranstalter, sie begeisterten alle mit einem gekonnten Auftritt. Die Bärafezzer aus Sonnenbühl überzeugten mit ihrem Auftritt in den rot-schwarzen Kostümen und brachten dem Abend einen weiteren Höhepunkt.

Die nächste Gruppe war Gaszug aus Randen bei Blumberg, 1984 gegründet. Der Trupp hat mehr als 50 aktive Mitglieder, die die Stimmung auf höchstem Niveau hielten. Den weitesten Anreiseweg hatte die zehn Jahre alte Guggenmusik Sotanos aus Renningen bei Stuttgart. Mit ihren schrillen, neonfarbenen Häsern und Hüten stachen sie optisch besonders hervor, die Gesichter kunstvoll mehrfarbig geschminkt. Der Abend hatte ihnen so gut gefallen, dass gleich eine Gegeneinladung folgte. Außerdem würde man auch gerne wieder kommen. Vor ihrem Auftritt am meisten Geduld mussten die Bockdobel Pfuper aus Deilingen-Delkhofen aufbringen. Sie sorgten für einen gelungenen Abschluss und erhielten auch viel Applaus. Ihr Häs war der Komödie "Police Academy" nachempfunden.

So blickt die Gugge Kreenheinstetten auf einen gelungenen Abend zurück. Obwohl der Saal gut gefüllt war, hätten die Organisatoren sich über noch mehr Besucher gefreut. Am Samstag waren gleichzeitig Guggetreffen in Wald und Worndorf. Im Einsatz war auch ein Securityteam.

"Häs soll noch geheim bleiben"

Thomas Studerus ist Vorsitzender der Gugge-hoi.

Was war der Höhepunkt des Jubiläumsjahrs?

Als großes Highlight sehen wir unser neues Häs. Es wird bereits genäht, soll aber noch geheim bleiben. Sonst ist das Guggetreffen größter Höhepunkt. Der Erlös soll das neue Häs mitfinanzieren.

Wie erfolgte die Auswahl der Gruppen, die heute auftreten?

Die Gruppen kennt man, weil man selbst unterwegs ist, man trifft sich und lädt sich gegenseitig ein. Für diesen Abend werden etwa 250 geladene Gäste erwartet. Wir haben auch alle Gründungsmitglieder eingeladen. Es sind fast alle gekommen.

Wie war die Vorbereitung zu bewältigen?

Ich kann immer auf Teams bauen. Es ist immer jemand da, der bereit ist, sich zu engagieren. Ein neunköpfiges Team hat diesen Abend vorbereitet.