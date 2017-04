Leibertingen Schützenverein investiert viel in Zukunft

Elektronische Standanlage macht die Leibertinger Sportschützen noch attraktiver. Zehn Mitglieder werden bei der Versammlung geehrt. Sie erringen zahlreiche Medaillen bei der Kreismeisterschaft.

Leibertingen (bst) Die Sportschützen haben 2016 viel Geld in die Zukunft des Vereins investiert. Die neue elektronische Standanlage macht den Verein attraktiver. Ergebnisse werden gleich an einen Monitor übertragen und können bei Wettkämpfen auch im Wirtsraum verfolgt werden. Ältere Schützen nutzen die Anlage beim Auflageschießen gerne, was auch Reinhard Müller, der stellvertretende Kreisvorsitzende, in einem Grußwort zur Geltung brachte.

Sportliche Erfolge: Regelmäßige Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften des Deutschen Schützenbundes in München können sich die Sportschützen auf die Fahne schreiben. Dafür qualifiziert haben sich Kai Reineke, Edgar Zühlke, Edwin Frey und Helmut Schnell. In den Kreismeisterschaften im Schützenkreis 10 Hegau-Bodensee errang Leibertingen im Einzel 7-mal Gold, 9-mal Silber und 6-mal Bronze. Mit Mannschaften: 3-mal Gold und 1-mal Silber. Erfolgreichster Schütze ist Kai Reineke mit drei Goldmedaillen im Armbrustschießen.

Ehrungen: Die silberne Ehrennadel des Deutschen Schützenbundes erhalten für 25 Jahre Mitgliedschaft: Günter Jäger, Susanne Jäger, Manuela Pfaff, Martin Maier und Petra Schnell. Die Ehrennadel in Gold erhalten für 40 Jahre Mitgliedschaft: Heinz Frick, Walter Frick, Rupert Jäger, Adolf Karpf und Daniel Pfaff. Kreisoberschützenmeister Joachim Hipp nahm die Ehrungen bei den anwesenden Jubilaren vor. Gerhard Fritz erhielt von Hipp für seine besonderen Verdienste die goldene Ehrennadel des Südbadischen Sportschützenbundes angesteckt.

Die Räumlichkeiten des Vereins wurden im Vorjahr gerne für private Anlässe genutzt. Hier konnte der Ausfall des Gasthauses Burg etwas aufgefangen werden. Mit Gasthaus Adler gibt es eine gute Zusammenarbeit, da es mit seinem Catering oft für das Essen sorgt. Ganz neu etabliert hat sich ein „Jungbauernstammtisch“. Der Seniorennachmittag fand erstmals hier statt. Auch die Sänger vom Männerkirchenchor finden gelegentlich den Weg nach der Probe ins Vereinsheim, das übrigens auch in den Genuss der Vereinsförderung der Gemeinde kam. Bürgermeister Armin Reizte sprach ein Grußwort und lobte die Aktivitäten des Vereins. Der Vorsitzende Oberschützenmeister Klaus-Dieter Peschke freute sich, dass so viele der Geehrten kommen konnten. Peschke dankte auch allen Helfern des Vereins. Er sieht den Schützenverein auf einem guten Weg und das Geld für die neue elektronische Standanlage als gut investiert. Die Vereinskasse steht noch im Plus und konnte den Kraftakt stemmen.