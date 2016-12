Leibertingen Schauspieler sind für Aufführungen gerüstet

Das Theater "Opa, es reicht!" steht bei der katholischen Landjugend Kreenheinstetten auf dem Programm. Mit einem Schwank aus der Feder von Bernd Gombold wird ein Stück aufgeführt, das neben vielen heiteren Szenen auch zum Nachdenken anregen kann. Am 25. Dezember und 5. Januar wird es im Bürgersaal "Alte Schule" in Kreenheinstetten aufgeführt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Die Szenen spielen im Hof eines bäuerlichen Anwesens. Opa Karl, gespielt von Marco Blender, gibt in den Augen der geizigen Schwiegertochter Lisel, gespielt von Lisa Barthel, zu viel Geld für Handy, Laptop und ein neues Motorrad aus. Simon Stier spielt den Bauer und Sohn Paul. Er muss auch bald um sein Erbe fürchten. Anja Braun spielt Oma Lena. Diese ist etwas verwirrt und vergesslich.

Spannung kommt ins Spiel nach einem Diebstahl und einem folgenreichen Unfall, in den der Opa verwickelt scheint. Ein unfallbeteiligtes Paar aus "der Stadt", Lore und Heinz, macht Urlaub auf dem Hof, weil ihr Fahrzeug demoliert ist. Gespielt von Sophia Weber und Jan Philipp Gaa. Sie wollen möglichst viel Geld aus dem Unfall schlagen. Oliver Buck spielt den Versicherungs- und Staubsaugervertreter Friedhelm. Oma Lena hat größte Probleme, zu verstehen, was Friedhelm eigentlich will. Er tröstet sich mit Likör – mit fatalen Folgen.

Justine Kuhn spielt die Tochter und Studentin Silvi und Tim Schell ihren "italienischen" Freund Thomas. Ihren ersten Bühnenauftritt geben mit dieser Aufführung Sophia Weber, Jan Philipp Gaa, Tim Schell und Oliver Buck. Mit einer anspruchsvollen Rolle hat Lisa Barthel bereits ihren zweiten Auftritt. Anja Braun ist in der Regie schon erprobt. Mit ihren Anweisungen verbesserte sie viele Szenen.

Am Ende der Probe bemerkte sie kurz: "Es klappt!" Viele intensive Proben und ein Probenwochenende auch mit Spielen wie "wann kommt wer dran" haben die Spieler absolviert. Als Souffleusen sind Leonie Gerster und Wendy Kuhn im Einsatz. Die Kulissen sind von Josef Steidle 2006 ertüftelt und gebaut und können variabel eingesetzt werden. "Das war damals viel Arbeit", so Steidle.