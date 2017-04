Leibertingen Saisonstart: TC Kreenheinstetten ist gut gerüstet

Der Tennisclub Kreenheinstetten startet mit 19 Mannschaften in die neue Saison.

Der 35 Jahre alte TC Kreenheinstetten geht mit 19 Mannschaften in die neue Saison. Die Herren 55 spielen nun zum vierten Mal in Folge in der Oberliga. Leistungsstarke Spieler werden den Kader verstärken: Bernd Schmitz vom SV Emmingen sowie Wolfram Schmidle und Oskar Morger vom TC Singen. Eine vierte Herrenmannschaft wurde mit Verstärkung aus Schwenningen gebildet.

Simon Bücheler, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, sagte bei der Hauptversammlung stolz: "Mit 24 Männern in vier Herrenmannschaften zugleich antreten, das ist eine Hausnummer." Es gibt eine dritte Damenmannschaft dank Kooperation mit dem TUS Gutenstein. Acht Jugendmannschaften bestehen in Spielergemeinschaft, ebenfalls mit dem TUS Gutenstein. Demnächst gibt es ein Trainingslager der Altersklassen 50/55 in Südtirol. Am letzten Aprilwochenende wird der Donau-Heuberg-Cup ausgetragen, eine Clubmeisterschaft als LK-Turnier. Mit Gutenstein, Schwenningen und Hausen im Tal ist dem TC Kreenheinstetten ein geschlossenes LK Turnier möglich. Bücheler erwartet dadurch eine Belebung dieser weniger attraktiv gewordenen "Clubmeisterschaften", wie er sie noch nennen will.

Die Saison kann auch von den Anlagen gesehen hervorragend starten. Mit umfangreichen Pflasterarbeiten werden derzeit an den Außenanlagen Wege und Flächen neu angelegt. So können Spiele bei allen Spielfeldern besser beobachtet werden und beim Grillplatz entsteht auch eine größere Fläche. Außentreppen und Freifläche vor dem Tennisheim wurden erneuert.

Das sind gute Voraussetzungen für den Emos Satelite Cup (LK-Turnier). Er wird 2017 um ein deutsches Ranglistenturnier erweitert. 2000 Euro sind als Preisgeld ausgelobt. Hochrangige Spieler werden erwartet.

Sechs von insgesamt 15 Personen im Vorstand des Tennisclubs waren neu zu wählen. Wiedergewählt sind: Klaus Buck (Jugendbereich), Simon Bücheler (Öffentlichkeitsarbeit), Schriftführerin Carmen Neff, Sportwartin Simone Knoblauch, Kerstin Fecht (Jugendorganisationsteam) und Michaela Barthel (Wirtschaftsbetrieb).

Die Tennishalle Krauchenwies hat mit dem Tennisclub einen neuen Investor. Der TC Kreenheinstetten übernimmt die Hallenverwaltung zunächst für das kommende Jahr. Belegungen für eigene Vorhaben sind somit leichter. Die Kosten seien gleich geblieben, hieß es. Die Plätze in Hausen im Tal sind weiterhin über das Internet buchbar.